中国央行：继续实施稳健货币政策 提高直接融资比重降低融资成本

路透北京4月3日 - 中国央行货币政策委员会第一季度例会强调，继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度。而与去年四季度例会不同的是，央行此次特别指出，要提高直接融资比重，降低社会融资成本。

央行网站周五刊登的会议内容表述基本与四季度例会相同，包括进一步推进人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

“灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。”央行称。

此外，央行还强调，要改善和优化融资结构和信贷结构；继续深化金融体制改革，增强金融运行效率和服务实体经济能力。

中国存款保险条例周二正式公布，并定于5月1日起施行；根据条例规定，存款保险将实行限额偿付，最高偿付限额为人民币50万元。（完）

参看详情，请点选央行网站：here

(发稿 李贺；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。