分析：英美货币政策面临关键转折点 央行独立性与政治陷入角力

图为美元、欧元、瑞郎和英镑现钞。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦9月16日 - 非常规货币政策及央行主导宏观经济政策的时代，可能已走到了关键的十字路口，而且这不仅止于本周的美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议。

美联储去年暂停印钞的“量化宽松”计划后，周四将决定是否结束长达七年的零利率政策。

美联储以未曾验证过的作法处理金融危机，如今迎来了关键时刻。这套作法控制住了金融市场，但也饱受各方政治人士批评。

要让美联储宣布，美国经济现在强劲程度足以允许加息，等于标志着这种非常规举措取得重大成功，尽管可以说耗时甚久。美国经济复苏即使不是那么惊人，但确实存在。美国经济回到接近充分就业的程度。对印钞会导致通胀失控的担忧，被证明根本与实际情况天差地远，反而是，通缩疑虑挥之不去，成了可能让美联储不放心升息的极少数原因之一。

“我们认为美联储有强烈理由在本周行动，”德意志银行研究部主管David Folkerts-Landau表示，他列出的主要原因包括就业市场紧俏，及通胀受到短暂压抑后可能反弹。

但本周美联储升息与否远无定论，外界也远未达成共识。

世界银行与美国前财长萨默斯皆疾呼美联储应暂缓升息，因通胀率仍接近零、美元升值而且国际市场动荡。

预估者对美联储升息时间点的看法几乎各占一半，目前市场认为本周升息的机率只有四分之一。有些人对2016年之前是否会升息感到怀疑。

如果美联储犹豫不定，则很可能让外界对量化宽松影响的看法产生分歧，对央行权力与职责的政治质疑也将再度浮现。

其中一大疑虑就是，购买公债和近零利率政策是否已损害央行的独立性，因为这赋予央行的类财政和货币政策角色，实际上是为越来越多的主权债券进行推销。

外界一直担心，央行可能会发现，如果退出宽松政策会威胁到政府财政的稳定，那么这么做会遭遇重重政治阻力。央行终究需向当选政府负责。

保守派担心联储将政府支出货币化，左派政治家也忧虑升息可能迫使政府进一步紧缩开支以抵销利息支出的增多，对这两派而言，由谁来指导决议是关键所在。

同时，决策的过程也不甚明确。国际清算银行(BIS)多年来一直警告称，货币政策的职责、金融稳定及政府债务管理之间的界线日益模糊。

**到底谁需要独立性?**

本周英国政治的发展构成一个有趣的背景，说明并非人人都对央行丧失独立性感到惋惜。许多国家央行取得独立性还不到20年，这其中也包括英国。

设立央行独立性的初衷是避免执政党滥用货币政策以协助赢得选举，一些批评者承认央行独立性本身是历史性的尝试，并强调其并未阻止景气盛衰或市场危机，对每个人来说也并非明显有利。

许多自由派及左派经济学家，包括诺贝尔奖得主斯蒂格利茨，认为买进政府公债及零利率政策，吹大了主要把持在富人手中的资产价格泡沫，加剧了不平等现象。

新近当选英国主要反对党--工党领袖的左派政治家柯尔宾周一任命了财政问题发言人。这位人士过去曾呼吁取消英国央行的独立性，将确定利率的权力重新收归政府。

“工党政府上台的第一周，就将取消英国央行对利率的控制，并直接接管被国有化以及接受政府补贴的银行，以此恢复对重大经济决策的民主掌控，”影子财政大臣John McDonnell在2012年曾写道。

此外，柯尔宾还提议实施“人民的量化宽松”，即英国央行未来若要购买债券，都要购买一家国家发展银行的新发行债券，发债所得将用于能够创造就业或具有公益性的基础设施项目支出。

提出这个想法的是税收专家、柯尔宾的顾问Richard Murphy，他坚称这与现在的做法未必有很大差别。他说，任何量化宽松操作及其构成必须要获得财政部的授权，独立性的概念经常被过分夸大。

“很显然，有关量化宽松的策略和政策决定取决于财政部，”Murphy本周写道，“英国央行依照法律有支持政府财政政策的责任。”

即便工党很难当选，但该党的立场确会让有关央行角色和控制权的问题再度受到热议。目前工党在民意调查中的支持率落后于保守党。

前英国央行决策委员、美国学者普森在2012年支持英国央行进一步出台量化宽松政策时曾直截了当地谈到：“央行独立性来源于当选官员公开支持央行去实现有益的社会性目标。”(完)

(编译 李爽/陈宗琦/戴素萍/汪红英；审校 蔡美珍/许娜/郑茵)

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