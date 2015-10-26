中国存贷款利率将更多追随银行间市场 后者成央行调控主场--专家

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海10月26日 - 驻国际货币基金组织（IMF）中国执行董事、前央行金融研究所所长金中夏认为，今后中国存贷款利率可能更多地跟着银行间市场走，那里将成为央行调控市场利率的主场。央行将通过公开市场操作直接作用于回购利率，然后通过Shibor和国债收益率曲线间接传导到其他市场利率。
上海证券报周一并引述他表示，放开存款利率上限，意味着利率市场化基本完成，但“基本”二字也很重要，因为还保留著名义上的存贷款基准利率。
中国央行上周五晚间宣布下调存贷款基准利率及降低存款准备金率。央行并表示，对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限，并抓紧完善利率的市场化形成和调控机制，这标志着中国利率管制基本放开。
尽管利率管制已经解除，但在市场供求决定的利率形成机制完全建立前，一段时期内央行将继续公布存贷款的基准利率，金融机构的利率定价仍将以此为重要参考。不过，金中夏认为，如果基准利率今后也随市场情况更灵活地调整，也可以是完全市场化的。
利率市场化后的利率传导，其特点是短期的无风险货币市场利率将会是政策（锚）利率，央行设定政策（锚）利率，进而影响债券市场和信贷市场。但在目前的市场上，回购利率、Shibor、国债收益率等基准利率并存，最后形成一个最权威的类似于美国的联邦基金利率尚待时日。
谈及强化央行通过公开市场操作调控利率并使其向实体经济传导的能力，金中夏认为要完善无风险收益率曲线，建立严格规范和有效的债券评级和定价机制，建立金融机构破产和处置机制，以及扩大可用于央行公开市场操作的资产规模和类别。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。