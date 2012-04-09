货币政策工具即将用尽 央行首脑寄望话语魔力

路透华盛顿4月8日电---全球一些最主要央行的首脑也许不得不冀望,笔尖能和刀尖一样有力.

美国联邦储备委员会(FED),欧洲央行以及其他工业化国家有关当局对货币政策的使用已经达到极限,其面临的压力也越来越重,因而难以出台更多举措,甚至还得开始撤回这些政策.

央行高官们已经不得不逐步转为依赖话语向金融市场传达他们希望如何掌控经济,而这一招并非总能见效.

"以口头表态为特点的货币政策新形式已经确立,"道明证券(TD Securities)经济学家Eric Green说,"政策将受到更多的限制,从范围和复杂程度来看,进一步的宽松举措越来越成问题."

有迹象显示经济复苏,美国公债收益率在3月底开始上升,与此同时美联储主席伯南克的讲话侧重於就业市场的疲弱.股市和债市上扬,冀望这意味着第三轮量化宽松政策有望提速.

在随後的一周里,美联储公布的3月会议记录则展现出更加强硬的态势,联邦公开市场委员会(FOMC)当中积极提倡进一步刺激政策的投票委员越来越少,10位中仅有两位持这种看法.

这促使目前就职于摩根士丹利的前联储工作者Vincent Reinhart将出台第三轮量化宽松的概率预估从三分之二大幅调降至三分之一.

仅仅几天后公布的数据显示,美国3月岗位新增幅度较前几个月减半,重新激起一些人对美联储采取更多行动的期望.但分析师指出,决策者将不会对单月数据作过多的解读.

"透明度对联储而言完全是个新事物.他们即兴发挥,让人们摸不着头脑,"迈阿密大学牛津法尔盟商学院(Farmer School of Business)金融学教授Steve Wyatt指出.

包括伯南克在内的多位联储官员本周将发表公开演讲,投资者的心情可能因此再度忽起忽落.

决策者努力给升息预期降温的做法不只在美国才有.

在欧元区,欧洲央行(ECB)向银行业提供了超过1万亿欧元的贷款,这似乎最大限度地满足了该地区面临衰退威胁的经济对额外支持措施的期盼.

但欧洲央行总裁德拉吉已明确表示,他不会有迅速紧缩货币政策的压力.

德拉吉一方面致力於安抚欧洲央行内部以德国为首的政策官员对於通胀的担忧,令一方面也驳回了德国央行对於准备反转政策的呼吁.

"现在论及退出策略为时过早,"他说."我认为关於此事,欧洲央行总裁才是有最後决定权的人."

除非全球经济出现新的冲击,例如中国经济大幅放缓等,否则央行政策官员们可能只能靠喊话来引导市场,无法再推出买债或挹注流动性这类措施.

即便象日本央行这样确实准备好进一步放宽政策,其总裁亦警告称过度依赖买债可能会被金融市场解读为政府的私下纾困行动.

国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳也对政府被允许延後整顿资产负债表的痛苦行动表达了担忧.

他在华盛顿最近一次美联储会议上表示,"存在货币政策严重超负荷的连串风险."

在美国11月大选渐近的情形下,美联储采取行动的难度将升高,即便美联储内部对宽松政策的支持升温.共和党候选人已公开指责伯南克冒着推高通胀率且危害美元的风险.

美联储曾承诺可能至少在2014年底前将维持利率在近零水平,而芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯称,若美联储向市场表示这是一项坚定的承诺,而不仅仅是一项预测的话,美联储可能从此一政策指引压榨出更多刺激效果.埃文斯是美联储持最温和观点的官员之一.

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德等其他官员则持截然相反的观点,"2014年的说法事实上给出了一个遥远的时限,预计到那时宏观经济状况仍将异常糟糕.这样表述,相当於释出了一个不当的悲观信号."

另一个问题是,市场会相信美联储的低利率指引吗?如果市场不相信,美联储是否会丧失信誉?

迈阿密大学的Wyatt认为这是一个很大的问题.

"他们将有十分充裕的时间处理这个问题.可以见到相当强力的证据显示,不管美联储说什麽,市场价格仍反映美联储将提早采取行动."(完)

--编译 郑茵/肖群英/王冠中/兰秀娟;审校 吴云凌/张明钧

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