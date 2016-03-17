焦点：“前瞻性指引”政策工具并不好用 全球央行逐渐敬而远之

图中为欧洲央行总部大楼上的欧元标识，摄于2016年3月12日。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

路透法兰克福3月16日 - 全球央行官员要找到合适的措辞并不是容易的事情，欧洲央行总裁德拉吉上周就再一次认识到这点。

在3月10日的记者会上，德拉吉语出惊人地抛出力度超出预期的宽松政策方案，之后又有意无意地表示利率可能已经触底，令人摸不着头脑。

市场最终平静下来，不过德拉吉的言论引发的市场反应再次说明，央行与市场间的沟通，特别是“前瞻性指引”有可能出现谬误，并且解释了为何一些央行已开始放弃这一相对较新的工具。

央行一直以来都是通过语言沟通来引导或警示市场：美联储前主席格林斯潘就曾对“非理性繁荣”发出警告，以表达对于网络泡沫的警惕；德拉吉也曾在2012年承诺会“不计一切代价”挽救欧元。

但前瞻性指引的威力可能更大，因为它暗示了央行未来几年的政策意图，就未来的利率道路对家庭和企业进行安抚或警示。

其结果就是，央行与市场间的沟通变得无比微妙，它可能对市场产生立竿见影的正面影响，但也很可能让市场变得更加困惑而非明晰，从而导致沟通彻底失败。

“它不是承诺，只是最好的猜测。它不能过于详细，也不能给出承诺。在最糟的情况下，它可能令人困惑，”法国兴业银行分析师Anatoli Annenkov说。

几位熟悉内情的人士向路透表示，对于欧洲央行而言，上周政策会议遇到的困难或许暗示，管理预期的问题已变得更加严重。

在之前一年多里，欧洲央行推出刺激措施的时间间隔相对较短，因此连续采取行动已被视为欧洲央行的常态，这使该央行承受了不让市场失望的负担。

“每次只要管委会召开会议，就要考虑：接下来要采取何种措施？货币政策不能永远这么具有干预性...我们需要更好地传递这一点，”一位熟悉欧洲央行想法的消息人士说。

德拉吉在欧洲主权债务危机最严重时期大胆承诺保卫欧元，这为他赢得了声誉。但由于欧洲央行正使出浑身解数来提振价格并抵御通缩，目前的问题很不一样。

欧元区成员国央行的一位消息人士说，欧洲央行需求更好地对外传递这样的信号，即让通胀率回升至央行目标所需的时间是灵活的。

“解决一些冲击需要比解决其他问题花更长的时间，我们需要强调，达到通胀目标所需的时间不是绝对的，而是取决于通胀冲击。”

**政策指引不是承诺**

前瞻性指引自金融危机以来被才广为采用，被认为是一种不用执行实际政策就能影响市场预期的方式，尤其是在常规政策工具接近耗尽的情况下。

瑞典和新西兰等地方在十多年前就有前瞻性指引，或能公开承诺未来行动或不行动，或预测经济表现，以及在特定时期可能采取的货币政策应对。

然而当现实与指引不同时，央行常常会改变立场，让他们的信誉受损。

英国央行总裁卡尼本是前瞻性指引的拥护者，在油价大跌和通胀下降令之前几次的指引偏离现实，国会成员给他起了“靠不住的男朋友”的绰号后，今年也放弃了这个工具。

他先是将升息的可能性与失业率挂钩，但就业市场复苏比预期强劲，迫使英国央行放弃这个策略。

随后他在2014年和2015年提高升息可能，但全球经济放缓，英国薪资增长低迷不振。金融市场现押注明年之前不会升息。

卡尼1月仅仅承诺在正确的时间采取正确的利率策略。

美联储在暗示升息推迟后，也不再做出清晰的前瞻性指引。现在美联储坚持政策行动“取决于数据”，取得更大的灵活度。

不过在每三个月公布一次、显示每位决策者对未来升息路径之预期的点阵图(dot plot)中，前瞻性指引仍有迹可循。

美联储上次公布的点阵图暗示今年会加息四次，不过市场预期至多加一次，即使美联储在本周会议上对点阵图做出改变，但和市场之间的预测仍有很大差距。

“我担心的是...那(点阵图)看起来像是一种承诺、像是一列货运火车，”圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德近期表示。

考虑到美联储预期利率“只会逐步”恢复到危机前水准，美联储理事鲍威尔对点阵图提到的日期做出了辩护。

“不提及时间又怎么说的清楚，”鲍威尔说道。

眼下各国央行面临的现实是：大宗商品引发的金融市场波动加剧、新兴市场放缓、通缩以及银行资产负债表疑虑，未来很难看得清，政策恐也会发生转变。

兴业银行的Anatoli Annenkov说道，不过前瞻性指引仍是有用的工具。

“如果你不是过度关注特别具体的变量，(前瞻性指引)则是又一个沟通方式，”他说道。(完)