焦点：央行货币政策已近极限 却在G20会议无果之后再受瞩目

2011年1月26日，在华沙拍摄的人民币、日元、美元、欧元、英镑和瑞郎纸币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透法兰克福/东京2月28日 - 周末在上海举行的20国集团(G20)财政和金融官员会议一如预期，未能就如何采取大胆新举措达成协议，重振全球经济这一重担又牢牢地压在了各国央行的肩上。

然而，数年来央行为刺激经济成长越来越不顾一切，如今央行首脑以及高级财政官员之间弥漫着一种担忧，认为货币政策的有效弹药已经殆尽，进一步刺激弄不好反而有害。

“货币政策处于极度宽松，从对银行业、政策以及经济成长的不利方面来看，甚至可能会适得其反，”德国财长朔伊布勒在G20会议上说。

“财政以及货币政策已经到达极限，”他说，“如果想要让实体经济成长，除了改革，并无其它捷径。”

G20承认，单凭货币政策并不足以抗击日益升高的全球风险，但与会领导人未能勾勒出具体的步骤框架，只是作出模糊笼统的承诺。

在面临经济增长放缓和危机遗留影响的新环境下，主要央行多年来维持利率在近零或负值水准，徒劳地等待政府着手改革而非指责货币政策。

瑞士、瑞典和丹麦央行甚至进一步下调负利率，在未知领域进行尝试，点燃了货币政策仍有动用空间的预期。

日本央行和欧洲央行之后也效仿这些央行，但产生了副作用，效果也好坏参半。

**技术上可行但代价高昂**

“一些事情在技术上或许是可能的，但谈到是否实际可行则又是另外一回事儿，”日本央行审议委员木内登英称。

“日本的实际情况是，已经越来越难拿出利大于弊的政策举措，”木内登英称，表明日本央行上个月降息至负值后或许已用尽政策选项。

虽然降息使得公债收益率(殖利率)降为负值，但未能提振股市，也未能阻止日圆升值，这意味着这项政策并未达到预定效果。

在这种非常规货币政策环境下，同样适用于回报递减法则，因此每项新举措的效果逐渐减弱而风险却节节攀升。

“政策选项并不能无限使用，”瑞士央行总裁乔丹表示。“货币政策举措的效果会随着持续时间和用量的增加而减退。”

“负利率...不能再继续下调了，总有一天投资者会逃向现金资产，”他补充道。

**资产泡沫和僵屍企业**

非常规政策的关键内容就是低利率和主要央行购买资产，这些政策会催生资产价格泡沫，特别是对房地产市场而言，同时令运转不良的“僵屍”企业获得廉价信贷而得以苟延残喘，从而缓慢地侵蚀企业竞争能力。

低利率还压低银行获利，最终削弱银行放贷能力；量化宽松则会干扰市场，降低流动性并为进入市场设限。

随着中国、日本、欧洲央行与瑞士都在寻求令本币贬值，这些央行面临着货币战公然开打的风险，失去了他们透过本币贬值推升物价与竞争力的能力。

“央行需重新考虑策略，”保险商安联(Allianz)首席经济分析师Michael Heise指出。“央行能力有限。我们过度倚赖央行来解决问题了，但问题已不在他们的掌控之中。”

的确，这次许多冲击都来自外部，如新兴市场增长放缓，和低油价带来的通缩压力。

这些冲击很难应对，疲弱的欧洲采购经理人指数(PMI)和信心指标暗示，纵有欧洲央行1.5万亿(兆)欧元的刺激计划，但经济增长已受影响。

财政支出或能提供帮助，但G20会议强调，几乎没有政府还有运作的空间，而且那些还能加大支出的国家，比如德国，也表明他们不打算那么做。

这使得央行只得继续采取行动，欧洲央行几乎笃定会在3月10日再度放宽政策，小幅降息，并对资购买计划采取一些改变，但举措不会有太重大的更动。

然而若全球危机再度突发，央行仍留有一些威力强大、但颇具争议且可能不具法律依据的工具可使用。

经济学家称，央行或可迫使商业银行以负利率提供贷款以获得保证收益、进而刺激增长和投资。而这样做央行将承担巨大损失。

经济学家称，央行最后的杀手锏或许是以“直升机派钱”的方式投放资金，将资金派发到欧元区所有公民的手中，以刺激消费和通胀。

这种方式是2002年美联储前任主席伯南克所推荐的，认为这是一种抵抗通缩的有效方式。但欧洲决策人士尚未认真讨论过这一想法。

这种方式在德国等保守国家或面临强大阻力，有可能带来长达数年的法律和政治挑战。在德国甚至连购买资产都要面临法律上的拷问。

而且，在欧元区本地需求保持强劲并且低成本央行资金也在提供流动性的情况下，上述做法值得打上问号。(完)