中国央行逾两年后重启不对称降息 提振经济为当务之急（更新版）

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路透北京11月21日 - 中国人民银行时隔逾两年后重启不对称降息，决定自周六起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。此举旨在更有效降低融资成本提振经济，新的降息周期料由此开启。

分析人士认为，此次降息说明货币当局意识到之前的定向刺激政策和创新型工具效果有限。而非对称降息对存款利率影响不大，贷款利率下降较多，预计企业融资成本会相应下行，银行净息差收敛压力较大。

“降息发出了强烈的政策信号，必须让经济回到轨道上来！”招商银行金融市场部高级分析师刘东亮对路透说。

他认为过往的定向刺激与微刺激效果正在迅速边际递减，经济基本面十分糟糕，这是毋庸置疑的。但降息并非强刺激，而是在经济下行周期中正常的货币政策调整，并非改革的对立面。

“总体看，我国宏观经济仍保持中高速增长，物价涨幅回落，经济结构不断优化升级...因此不需要对经济采取强刺激措施，稳健货币政策取向不会改变。”央行在稍后发布答记者问新闻稿称。

中国国家发改委主任徐绍史近日表示，明年影响经济健康平稳发展的周期性因素和结构性矛盾相互交织，短期风险和长期积累的深层次问题相互叠加，一些潜在风险不容忽视，经济下行压力可能进一步显现。

央行网站通知并称，其他各档次贷款和存款基准利率相应调整，并对基准利率期限档次作适当简并。降息后，一年期存款基准利率下调至2.75%，一年期贷款基准利率下调至5.6%。同时将存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.1倍调整为1.2倍。

中国央行宣布降息后，欧洲股市FTSEUROFIRST 300指数.FTEU3涨幅扩大至1.3%，澳元兑美元AUD=D4扩大涨幅，日内上涨1.2%至0.8723澳元；布兰特原油期货LCOc1上涨逾1美元，至每桶80.39美元的高位，美国股指期货亦接近盘中高位。

此前中国人民银行最近一次利率调整在2012年。当年7月6日不对称降息，其中一年期存款基准利率下调0.25个百分点，一年期贷款基准利率下调0.31个百分点。

**降息周期打开**

央行认为，贷款基准利率的下调幅度大于存款基准利率，体现了更有针对性地引导市场利率及社会融资成本下行；存款基准利率的小幅下调与利率浮动区间的扩大相结合，这有利于把正利率保持在适当的水平上，并扩大居民消费、提振内需。

刘东亮认为，本次降息不会是独立事件，未来将有更多降息出现，至2015年2季度，都是较佳的降息窗口，这一预期在中期内对债市构成利好，预计央行将采取降息+定向宽松的方式，降准的迫切性并不高。

海通证券债券团队分析认为，央行宣布同时下调存贷款基准利率，降息周期正式展开，预测未来仍有1次以上降息。此次降息将大幅缩窄贷款和债券收益率的差距，打开债券类资产收益率的下行空间。

民生银行宏观团队亦指出，货币宽松空间被打开，未来继续降准降息没有任何心理上的包袱，再考虑到存贷比调整带来的缴准压力，预计下一次降准降息不会太远，一直会持续到社融余额增速拐头向上，经济内生动力增强为止。

央行并称，将适时通过推进面向企业和个人发行大额存单等方式，继续有序推进存款利率市场化，同时进一步完善市场化的利率体系和利率传导机制，不断增强央行利率调控能力和宏观调控有效性。

中国国务院周三举行常务会议指出，当前融资成本高问题仍然是突出问题，将进一步有针对性地进行缓解，包括增加存贷比指标弹性、建立市场利率定价自律机制等十方面措施，以促进创新创业、带动群众收入提高。 （完）

(发稿 李然; 审校 林高丽)

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