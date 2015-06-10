新西兰央行意外降息25个基点 存在进一步降息可能性

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透惠灵顿6月11日 - 新西兰央行周四降息，为四年来首次。该央行预期需求将趋软，降息大门依然敞开。新西兰元跌至近五年低点。
新西兰央行周四将指标利率下调25个基点至3.25%，这是2011年3月以来首次降息，让许多分析师感到意外，他们原本预期央行会保持利率不变，尽管通胀持续低迷。
央行还下调了直至2017年的经济成长预估，并称因经济成长放缓，以及乳品价格不振导致贸易条件下降，可能需要进一步降息。
“考虑到通胀压力较低和预计需求减弱，以及为了确保中期通胀趋向目标区间的中点，降息是合适的，”新西兰央行总裁惠勒在声明中表示。
此前路透访问的多数分析师预期，新西兰央行这次会维持利率不变，尽管15名受访者中有5名预期降息25个基点。去年新西兰央行总计升息100个基点。
市场消化了央行降息机率为40%，目前预期未来12个月降息约44个基点。
声明公布后，新西兰元兑美元下滑几乎两美分，触及2010年9月来最低约0.7015美元，稍后回升到0.7050左右。
新西兰央行调降了90天期银行票据收益率预期，这被视为是官方利率变动的风向标。该票据走势表明到2017年初短期利率将降至3.1%，3月时预期为3.7%。
今年第一季新西兰消费者物价指数(CPI)年增率跌至0.1%的15年低点。新西兰央行预期，明年第一季CPI年率将回归至1-3%的目标区间，明年下半年将升至2%。
新西兰经济增长动能正在放缓，央行在4月曾警告道，需求疲弱、薪资和物价增幅减慢可能要求降息。(完)
(编译 张涛/孙茉莉; 审校 李爽/王兴亚)
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