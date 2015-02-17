中国央行仍多以定向微调平稳流动性 维护汇率预期稳定--浦发

路透北京2月17日 - 上海浦发银行(600000.SS)发布报告指出，为了维护人民币汇率预期稳定，中国央行仍会更多通过MLF、SLO和逆回购等操作来平稳银行间市场流动性；同时，央行近期放宽汇率波幅可能性不大。

以下是浦发银行报告要点摘录：

维护人民币汇率稳定，以往，央行可以引导人民币汇率中间价变动来逐步引导投资者预期，但今非昔比，CNH市场已经形成了相当的规模、且资本项目开放导致资金双向流动更为便利。央行仅影响在岸汇率中间价是远远不够的，离岸市场汇率变动也会从投资者情绪变化、资金流动等多方面对在岸汇率形成影响。

由于国内与海外市场的联动性增强，我们认为离岸汇率贬值会对国内货币政策形成一定制约，因为类似大幅度降息、多次降准的全面政策放松可能被解读为经济增速失控，增加市场担忧情绪，导致贬值预期的自我强化。

因此，我们依然维持全年降准两次、降息一次的判断，预计中国央行仍会更多通过MLF、SLO和逆回购等操作来平稳银行间市场流动性，并使用PSL来支持基建、中小企业和新兴产业投资。

此外，预计短期中国央行放宽汇率波动幅度的可能不大，因在汇率单边贬值时，央行对于市场预期的影响力较小。

不过，我们预计3月后人民币汇率贬值压力或将大幅减轻。首先，因美国经济放缓、油价处于低位以及海外金融市场波动均使美联储政策仍偏鸽派；其次，欧元区QE有助于改善信贷条件，拉动经济反弹，希腊与“三驾马车”未来可能就债务置换达成协议，都意味着欧元区的负面消息将会减少，减缓美元大幅升值风险。

同时，预计中国贸易收支的“衰退性顺差”仍将延续，缓解人民币汇率贬值压力；最后，在各国降息、欧洲央行推行QE过程中，中国国债、金融债的“息差”优势上升。

一季度后，人民币汇率企稳，将为汇率改革和货币政策框架完善创造条件。在汇率政策方面，预计中国央行将放宽中间价波动幅度至3%，以此增加汇率弹性。

在与货币政策联动方面，“利率—汇率”的双走廊仍将成为央行打造货币政策新框架的重点：当人民币有贬值预期时，央行倾向于在外汇批发市场抛售美元、购入人民币以满足市场的美元需求，同时通过货币市场逆回购、SLO和MLF等方式来释放本币流动性。（完）

(整理 李贺; 审校 杨淑祯)

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