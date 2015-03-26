中国央行批准温州再推金改措施 可进行CD发行及资产证券化试点

路透北京3月26日 - 中国浙江省政府周四称，温州新一轮金融改革方案已获批准，包括鼓励筹建民营资本发起设立的保险公司、证券公司，争取大额存单发行先行先试，探索小额贷款公司资产证券化等。

新华社援引浙江省政府称，央行同意实施由浙江省政府起草的《关于进一步深化温州金融综合改革试验区建设的意见》（新12条），包括启动巨灾保险试点，设立区域性金融资产管理公司，属地化处置不良资产，探索不良资产证券化和市政项目收益票据的发行。

同时，央行支持发起与设立互联网金融发展专项子基金，重点投向初创期、成长期互联网金融企业。探索符合条件的境外合格机构以人民币为计价货币，募集海外人民币资金，发起设立公募或私募证券基金。适时推动试验区内台商投资企业在境内发行人民币债券。探索开展境外人民币债券发行。

“新12条”并称，将《民间融资管理条例》争取上升为省级实施。推动人民银行温州征信分中心和温州市公共信用信息系统合作应用。支持第三方企业征信服务机构独立开展业务。

2012年3月28日，国务院批准温州建立全国首家金融综合改革试验区，确定了包括确定制定规范民间融资的管理办法、鼓励和支持民间资金参与地方金融机构改革等12项金改任务。目前，12项任务的改革方案中可操作的改革措施都已经得到实施。（完）

(发稿 李铮 审校 毕晓雯)

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