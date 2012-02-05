焦点：主要央行料继续维持宽松立场 企业继续发布财报

股市与债市在1月都呈现令不少市场人士瞠目结舌的上涨势头。进入2月後，投资者将在未来一周密切关注全球主要央行动向，寻找继续实施宽松政策的迹象。

* 欧洲、英国与澳洲央行将开会

* 经济前景趋於光明

* 期待希腊救助协议出台

路透伦敦2月3日电---股市与债市在1月都呈现令不少市场人士瞠目结舌的上涨势头.进入2月後,投资者将在未来一周密切关注全球主要央行动向,寻找继续实施宽松政策的迹象.

他们还将紧密跟进围绕希腊第二轮救助协议的谈判,而中国贸易和通胀数据以及大量企业财报也将在未来一周出炉.

迹象表明全球经济增长尽管十分脆弱,但可能仍将好於不少人原本的预期.这迫使投资者不得不迅速作出调整.

"我们预期股市将在第一季下跌,然後在第二季经济周期最低点时强劲反弹."高盛首席全球股市分析师Peter Oppenheimer指出.

"在此之前我们的预期有误."他说,并称经济仍面临巨大不利因素,企业获利与业务活动可能充其量也就是表现迟滞.

欧洲央行、英国央行和澳洲央行在未来一周中都将举行政策会议.此前美国联邦储备委员会(美联储)承诺将至少在2014年底之前维持利率不变.

银行业和家庭继续削减负债导致的财务状况趋紧,料将令决策者继续放宽政策,尽管经济数据改善,而且欧元区债务危机缓和.

而经济数据好转则应归功于欧洲央行提供大量廉价三年期贷款.

**欧洲央行将按兵不动**

欧洲央行将会继续降息,但不大可能在下周就采取行动.据一项路透调查,欧洲央行可能等到3月会议上才会把利率从当前的纪录低点1.0%进一步降至0.75%.

该央行去年12月的三年期贷款操作取得成功,令市场益发预期其将暂时按兵不动.

"欧洲央行12月注资行动避免了严重信贷紧缩的出现."瑞士信贷欧洲经济主管Christel Aranda-Hassel说.

将在2月底进行的第二次操作,更增添了欧洲央行下周将采取"等待观望"态度的可能性.

下一次贷款供应操作可能吸引更高需求,但即便需求没有那麽高,也会有充足资金注入市场.

不过Aranda-Hassel指出,欧洲央行的问题在於,虽然拜这些廉价资金所赐,欧元区债市和银行业前景可能已经有所改善,但整体经济的信贷环境仍没有那麽乐观.

"信用紧缩的进程有所放缓,但目前也只是这样了."

市场普遍预期英国央行将把通过资产购买向经济注资的规模提高500亿英镑(790亿美元);而将於周三发布的通胀报告可能会暗示这将是最後一个注资举措了.

澳洲央行则预计肯定会在2月7日的会议上降息25个基点至4%.该央行当周稍晚将出炉的季度货币政策声明可能不会改变对经济前景的看法.

**企业继续发布财报**

全球企业下周将继续发布财报,美国和日本财报季已经基本过半,不过欧洲企业到目前为止仅有约20%公布了业绩.

根据StarMine的估计,在已公布业绩的275家欧洲企业中,大约57%的企业业绩逊於财测.

在欧元区公债市场,下周预计仅有荷兰与德国将发行共计约90-100亿欧元的新债.

浏览英镑、欧元和美元2012年和2013年利率预估图表,请点选:(link.reuters.com/kux64s)

浏览各项资产2012年表现预估图表,请点选:(link.reuters.com/muc46s)

浏览全球服务业PMI图表,请点选:(link.reuters.com/dyh85s)(完)

--编译 徐文焰;审校 李爽

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