各国央行到明年底将共抛售1.5万亿美元外储--德意志银行

路透伦敦9月1日 - 德意志银行周二表示，到明年底，各国央行将抛售1.5万亿美元外汇储备，以应对中国经济放缓、油价下跌及美国即将升息造成的资本外流。

这将是全球资本流动的一个重大变化，结束长达二十年的新兴市场积累外汇储备进程，而且有可能迫使美国联邦储备委员会(美联储，FED)放慢退出“量化宽松”刺激举措的速度。

德意志银行外汇策略师、该报告的作者之一George Saravelos表示，1.5万亿美元这个数字的估算，是基于新兴市场尤其是中国最近一直抛售外汇储备以抵御资本外逃的速度计算的。

“风险在于实际速度可以快于这一预期，”Saravelos说。

同一天，荷兰合作银行集团(Dutch Rabobank Group)[RABN.UL]分析师也发布一份报告，估计中国仅8月这几周就抛售了高达2,000亿美元外储。

德意志银行的估计是众多分析师对中国经济放缓、近期货币贬值、大宗商品价格疲软、美国升息前景及近期市场动荡对全球外储规模消耗程度的最新估测。

债市和汇市都将受到影响。

“债券需求可能已经达到峰值。美国已经停止量化宽松(QE)，全球积聚外储的趋势也已开始逆转，”他还称。

美联储可能被迫推迟退出QE，因为美国公债市场可能受到出脱外储的“巨大压力”。

Saravelos表示，大量债券抛售给美国公债收益率带来上行压力，这也应该会给美元带来上涨压力，而外储每减少1,000亿美元，就会推动欧元兑美元下跌0.03美元。(完)

(编译 李爽/许娜；审校 王颖/王兴亚)

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