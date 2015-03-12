分析：欧洲央行买债给欧股带来福音

图为德国法兰克福股票交易所内的交易员。 REUTERS/Staff/remote

路透纽约3月12日 - 在欧洲央行(ECB)实施1万亿欧元购债计划之后，欧洲股票将成为今年投资者的宠儿。随着欧元走软，欧债收益率跌至纪录低点，ECB的购债计划可能刺激已然高涨的欧股买需。

“欧股买需的闸门刚刚打开，”纽约Federated Investors的投资组合经理Marc Halperin表示。他管理的18亿美元ederated International Leaders Fund(FGFBX.O)基金的大约76%都投入欧洲股票。

今年投资者对欧洲股票共同基金和上市交易基金(ETF)的买需大幅增长，根据路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的数据，今年截至3月4日止共流入43亿美元。而同期以美股为主的股票基金则流出49亿美元。

去年欧洲股票共同基金和ETF仅仅流入13亿美元，而美国股票基金流入资金高达1,160亿美元。

理柏将在周四晚间公布最新的一周资金流动数据。

TrimTabs Investment Research的数据显示，1月16至3月6日，美国投资者投入欧洲股票ETF的资金达到97亿美元的纪录高位。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3年内迄今已攀涨15%，远远超过美国标准普尔500指数.SPX在同期下跌0.9%的表现。

欧元兑美元汇率年底前触及平价的可能性愈发让人关注，欧元周三跌至接近1.05美元，为12年来首见。德意志银行周二预估称，欧元兑美元料在年底前达到平价，到2017年料进一步跌至0.85美元。

投资者认为，欧元走软将提振欧洲出口商获利，并促进旅游业，此外，欧洲央行和美联储的货币政策背道而驰，也料令欧股受益。

“我们的股票分析师认为投资转向（欧洲股票）的进程仍有进一步的发展空间，因基本面推动力仍然起到支撑作用。”巴克莱的资产配置研究部美国主管Keith Parker在3月5日的研究报告中指出。

趋强的欧洲经济数据也支持这个观点。

根据反映经济数据超越市场预期程度的花旗经济意外指数，欧元区指数在3月3日触及两年高点61.8，并且在最近几周一直徘徊在该水准附近。（完）

(编译 李春喜/高琦 审校 张明钧/蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。