（重发）中国央行：完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%

(重发以润饰标题和导语)

路透北京8月11日 - 中国央行周二宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自今日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。

央行称，优化做市商报价，有利于提高中间价形成的市场化程度，扩大市场汇率的实际运行空间，更好地发挥汇率对外汇供求的调节作用。完善人民币汇率中间价报价后，市场需要一段时间的适应与磨合。

“这与人民币贬值不贬值没有直接关系，因为中间价是不可交割的价。此次改革主要是为了解决中间价与交易价的背离问题，早就该改了。”中国金融四十人论坛高级研究员管涛称。

他指出，由于中间价与交易价背离会导致很多问题，此举是为了更好发挥金融机构做市商的作用，也是更市场化的做法。通过市场化的方式确定中间价，也解决了很多市场扭曲问题，尤其是解决估值不合理问题。

交银资管高级分析师陈鹄飞认为，今日在股市、汇市开盘之前，央行公布超常规增长（可能含债务置换、证金公司委贷）的货币信贷数据，第一时间强化市场预期管理，向市场实时传递了中国经济基本面稳中向好的趋势没有改变。

同时官方首度宣布汇率中间价大幅贬值2%左右，通过主动引导贬值进一步增强人民币汇率弹性，加大境外热钱做空中国股市的套汇成本，弱化人民币实际汇率过于刚性的单边升值压力。

央行也称，近一段时间人民币汇率中间价偏离市场汇率幅度较大，持续时间较长，影响了中间价的市场基准地位和权威性。同时金融机构自主定价和风险管理能力增强，人民币汇率预期分化，完善人民币汇率中间价报价的条件趋于成熟。

今日人民币兑美元中间价为6.2298元，在上日收盘汇率6.2097元的基础上出现约200个基点的贬值，较上日中间价亦出现接近2%的变动（贬值方向）。

对此，央行解释称，这一现象与以下两方面因素有关：一是完善人民币汇率中间价的报价后，做市商参考上日收盘汇率报价，过去中间价与市场汇率的点差得到一次性校正。

二是近日公布的一系列宏观经济金融数据使市场对人民币汇率预期出现分化，做市商更多关注市场供求的变化。央行将密切监测市场，稳定市场预期，确保人民币汇率中间价形成方式的有序完善。

周二人民币兑美元开盘报6.2530元，盘中最低触及6.3360元，较上日收盘重挫1.99%。

**改革时机事出有因**

眼下中国经济正值三期叠加，上周末公布的外贸数据亦差强人意，经济下行压力仍大。这也是为什么央行选择当前时机完善人民币兑美元汇率中间价的报价。

中国央行在问答中解释，当前国际经济金融形势复杂，美国经济处在复苏过程中，市场预计美联储将在年内加息，导致美元继续走强，欧元和日元趋弱，一些新兴经济体和大宗商品生产国货币贬值，国际资本流动波动加大，这一复杂局面形成了新的挑战。

鉴于中国货物贸易继续保持较大顺差，人民币实际有效汇率相对于全球多种货币表现较强，与市场预期出现一定偏离。因此，根据市场发展的需要，应进一步完善人民币汇率中间价报价。

央行称，2005年汇率形成机制改革以来，人民币汇率中间价作为基准汇率，对于引导市场预期、稳定市场汇率发挥了重要作用。但近一段时间，人民币汇率中间价偏离市场汇率幅度较大，持续时间较长，影响了中间价的市场基准地位和权威性。

“当前我国外汇市场健康发展，金融机构自主定价和风险管理能力增强，人民币汇率预期分化，完善人民币汇率中间价报价的条件趋于成熟。”央行称。

中国海关周六公布的7月以美元计价出口同比下降8.3%；进口同比下降8.1%，贸易顺差430.25亿美元。7月外贸出口先导指数为连续第五个月下滑，表明今年第三季度出口压力仍然较大。欠佳的外贸数据背后也与今年以来人民币升值企业承受的压力有关。

央行也提到，未来人民币汇率形成机制改革会继续朝着市场化方向迈进，更大程度地发挥市场供求在汇率形成机制中的决定性作用，促进国际收支平衡。加快外汇市场发展，丰富外汇产品。

同时推动外汇市场对外开放，延长外汇交易时间，引入合格境外主体，促进形成境内外一致的人民币汇率。根据外汇市场发育状况和经济金融形势，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。进一步发挥市场汇率的作用，完善以市场供求为基础、有管理的浮动汇率制度。

央行并称，在当前跨境资本流动的复杂国际形势下，人民银行、外汇局将根据现有的法律法规要求，切实防范跨境资金异常流动风险，对银行跨境本外币业务进行合规经营专项检查，强化银行内部管控和外部监管；运用反洗钱、反恐融资、反逃税等有效措施，严肃处罚地下钱庄等违法违规行为，保证资本流动合规有序。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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