中国双降仍是稳健货币政策 对冲国际经济低迷和国内流动性--央行专家

路透北京8月25日 - 中国央行周二晚间宣布年内第二次降息降准之后，中国央行研究局局长陆磊表示，此次“双降”有助于巩固政策成效，更好地实施稳健的货币政策，体现了政策调整的连续性；而“双降”时点的选择则是考虑对冲国际经济低迷和金融市场流动性的状况。

陆磊在采访中对路透表示，今年早些时候的降准在供给端增强了银行的放贷意愿；降息则引导市场利率持续下行，在需求端提振了经济主体的贷款意愿。此次“双降”有助于巩固政策成效，更好地实施稳健的货币政策。

在“双降”时机上，他指出，外需的波动性要求扩大内需尤其是消费需求成为宏观调控的重要目标；中国到了以降息促使企业财务成本进一步降低、以降准促使金融机构具有更充分的金融资源调配能力、以定向降准推动金融机构支持消费的时间窗。

“国际经济低迷促使我国以扩内需作为主攻方向恰逢其时。”陆磊称。

他表示，利率与汇率政策配合恰逢其时，近期人民银行对人民币兑主要货币中间价报价机制实施进一步完善，势必对金融体系本外币流动性构成结构性影响，存款准备金率下调实际上为金融体系注入了无期限流动性，可以有效增强金融机构针对货币市场波动实施流动性管理的能力。

对于此次“双降”的原因，陆磊表示，目前扣除物价因素后企业的实际融资成本仍呈上升趋势，对称性下调金融机构存贷款基准利率0.25个百分点有助于切实降低实体经济运行成本；而降准后，金融机构流动性合理充裕是支持实体经济健康发展的必要条件。

在利率市场化改革上，他称，此次降息同步放开一年期以上存款利率上限，标志着货币政策从数量型为主转向价格型为主又迈出关键性步伐，为金融机构自主定价及高效配置金融资源提供了制度基础。

他并表示，货币政策的有效性取决于传导机制的畅通性。这需要实体经济部门的“有效”融资需求与金融机构的高效率金融服务供给加以配合；同时，需要高度关注货币政策与财政政策等其他宏观调控政策的有效配合；货币政策为经济运行营造了良好的环境，真实经济增长则需要依靠实体经济部门和金融机构的良性互动。

中国人民银行周二宣布，自2015年8月26日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点；并自2015年9月6日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，并配合定向降准；此外，央行称，放开一年期以上（不含一年期）定期存款的利率浮动上限。（完）

(发稿 李贺；审校 曾祥进)

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