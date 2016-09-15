市场对央行支撑的过度依赖带来后患--花旗

路透伦敦9月14日 - 花旗分析师表示，央行出台政策缓解基本面趋疲对市场造成的打击，这种政策效果正在减弱，并使系统很容易受到冲击。

花旗表示，英国公投退欧后风险资产的普遍反弹，主要归因于央行干预。

“在稳定的表象之下，系统正变得越来越容易受到刺激，”花旗的Matt King在给客户的报告中表示。

花旗警告称，这种干预举措会带来有害的副作用，比如脱离基本面，以及由于资产间的相关性大大上升，投资者无法从多元化投资组合中受益。

这种干预对资产价格的拉升作用也开始消退。

虽然英国股市已从英镑走软中获益，但欧洲和日本股市处于胶着走势，尽管欧洲央行和日本央行都扩大了资产负债表规模。(完)