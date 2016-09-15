市场对央行支撑的过度依赖带来后患--花旗

《信报》：交戏过后要交数 重燃通胀看欧日
政客竞选时首重「交戏」，登上权力宝座就要「交数」。随着奥巴马以情真意切的临别演说为八年任期画上句号，美国政坛揭开了改朝换代的序幕，本月二十日正式入主白宫的特朗普，于香港时间周四凌晨在纽约举行当选后首场记者会。
路透伦敦9月14日 - 花旗分析师表示，央行出台政策缓解基本面趋疲对市场造成的打击，这种政策效果正在减弱，并使系统很容易受到冲击。
花旗表示，英国公投退欧后风险资产的普遍反弹，主要归因于央行干预。
“在稳定的表象之下，系统正变得越来越容易受到刺激，”花旗的Matt King在给客户的报告中表示。
花旗警告称，这种干预举措会带来有害的副作用，比如脱离基本面，以及由于资产间的相关性大大上升，投资者无法从多元化投资组合中受益。
这种干预对资产价格的拉升作用也开始消退。
虽然英国股市已从英镑走软中获益，但欧洲和日本股市处于胶着走势，尽管欧洲央行和日本央行都扩大了资产负债表规模。(完)
(编译 王颖；审校 杜明霞)
政客竞选时首重「交戏」，登上权力宝座就要「交数」。随着奥巴马以情真意切的临别演说为八年任期画上句号，美国政坛揭开了改朝换代的序幕，本月二十日正式入主白宫的特朗普，于香港时间周四凌晨在纽约举行当选后首场记者会。
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