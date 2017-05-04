各国央行第一季黄金需求降至近六年低点--世界黄金协会

路透伦敦5月4日 - 世界黄金协会(WGC)周四在一份报告中表示，各国央行第一季对黄金的需求触及近六年最低，因中国买盘枯竭，这导致整体黄金需求同比下降18%。

WGC在最新“黄金需求趋势”报告中指出，各国央行第一季仅买入76吨黄金，较上年同期减少逾四分之一，并创2011年第二季以来最低。

中国作为近年来主要的官方黄金买家，自10月以来就没有增加储备，为2015年开始公布季度储备数据以来首次出现这种情况。

WGC市场情报部门主管Alistair Hewitt表示，对资本外流的关注可能拖累了中国央行对黄金的买兴。

“过去18个月中国外汇储备大幅下降，今年年初一度跌破3万亿(兆)美元，”他表示，“同时黄金在外汇储备中所占的比重增加，原因包括外汇储备减少以及黄金价格上升。”

他称，WGC预计各国央行今年购买250-350吨黄金，低于2016年的377吨。俄罗斯和哈萨克斯坦料仍为黄金买家。

WGC表示，第一季全球黄金需求量减少18%至1,034.5吨，为2010年以来同期最低，部分归因于央行购金量下降。

黄金上市交易基金(ETF)的投资规模自上年创下的纪录水平下滑，不过仍处于109吨的高位，前一季度为卖出193吨。

全球黄金珠宝消费略微增加，这是最大的一部分黄金需求。金币和金条需求增长9%。

中国消费者黄金需求增加8%至297.3吨，金币和金条需求增长抵消了珠宝消费趋软的影响。印度的黄金需求增加15%至123.5吨，因废币行动的影响减退，释放了被压抑的需求。

WGC称，中国今年的黄金需求料达到900-1,000吨，去年为913吨；印度的黄金需求料为650-750吨，去年为660吨。

黄金需求：(单位：吨)

2017年第一季 2016年第四季 2016年第一季

珠宝 480.9 625.7 474.4

科技 78.5 84.5 76.4

金条和金币 289.8 374.9 264.9

ETF 109.1 -192.8 342.1

央行 76.3 108.5 104.1

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总需求 1034.5 1000.8 1261.8

(完)