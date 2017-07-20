调查：主要央行为收紧政策预热 尽管通胀仍不温不火

路透班加罗尔7月20日 - 周四公布的路透调查显示，500多位受访的经济分析师愈加预期，主要央行将进一步远离超宽松货币政策，尽管通胀上升迹象尚不够充分。

此项调查覆盖40多个经济体，其中一个引人瞩目的结论是，多数主要央行的目标，也就是通胀，与政策立场倾向之间的分歧扩大，很多经济分析师因而警告政策错误的风险升高。

“这是我们这个时代最突出的经济谜题之一：在西方世界很多地方失业率接近历史低位的情况下，为什么薪资增长却如此低迷而且通胀状况如此疲弱？”汇丰全球首席经济学家Janet Henry指出。

“所以整体信息就是，在退出货币政策支持措施的步伐上，央行需保持谨慎。”

最新路透调查也凸显出持续看好全球经济动能的乐观气氛。分析师对欧洲、印度和中国的经济尤为乐观，这些地区共计占到全球人口的近40%。

回答额外问题的约150名分析师中，大部分表示全球经济未来一年可能会更好而非更差。

这与近期路透调查中分析师对全球股市未来数月表现仍持相当偏多的看法相一致。(路透调查2017年全球股市展望：tmsnrt.rs/2nHJiJ9)

但有不少人仍认为存在重大负面经济风险，即便十多年来全球主要央行采取了货币刺激措施以及总计约15万亿(兆)美元的资产购买计划。

此次路透调查对45个经济体中的26个的经济增长预估，与前几个月相比没有变化或者最多也是略微上调。另外收集样本的全球经济增长预估，自从去年底开始逐步上升，最新调查预估为2017年和2018年料分别增长3.5%和3.6%。

但通胀预期略低于上次调查，受调查的经济体中超过一半的通胀预估被下调。同时，分析师预计近半数央行要么撤回当前刺激，要么收紧政策。

**当9月份到来时**

与此同时，对于美国政府能否实施承诺的大规模减税，并实现3%以上的经济增长，市场的信心已明显减弱。

美联储主席叶伦近来表示，这“很难”实现。自今年年初以来进行的多项路透调查也明确显示，这种情况发生的可能性较低。

但到9月，美联储料将宣布会采取何种行动路径来缩减其资产负债表；而且美联储可能会在今年最后三个月内进行今年的第三次升息。(tmsnrt.rs/2uEJL2m)

这些预期出现的背景是，对于通胀前景，以及缺乏通胀可能如何影响未来升息步伐和政策路径，美国决策者的意见存在分歧。

“如果一切处在正常轨道上，通胀数据仍在上升，经济增幅远高于2%，那么我推测他们(美联储)将更多倾向于采用预设的路径，”美银美林的全球经济负责人Ethan Harris说。

“但在最近几个月，我看到美联储对经济发出的信号变得越来越没有新意，启动这一几乎是固定的路径的可能性已明显降低。”

鉴于欧洲经济增长势头改善，欧洲央行也可能在9月宣布调整超宽松政策，即便通胀前景依然温和。(reut.rs/2umDrx2)

“他们(欧洲央行)与其他许多央行面临的问题一样，即经济增长处于上升周期，但却没有任何的通胀压力。欧洲央行面临的挑战还有，如何在不引发市场震荡的情况下缩减宽松政策，”ING首席经济学家Carsten Brzeski称。

全球经济面临保护主义日益抬头的风险，也是过去一年这些调查的主要特征之一。(reut.rs/2tGaKX8)

虽然政策面鲜有变化，但英国公投决定退欧，而且美国总统特朗普与其他G20领导人在贸易方面的立场显然有分歧，表明风险依然存在。

目前看，亚洲新兴经济体似乎仍是全球经济的强项所在。

中国经济增长料将超过政府目标，外界最初对于该国经济大幅放缓的担忧有所缓和。印度今年有望再度成为增速最快的主要经济体。

但拉美的经济增长料将进一步放缓。(完)