全球主要央行公布外汇市场交易行为规范最终版

路透伦敦5月25日 - 监管机构和主要金融公司周四公布了新的全球外汇交易行为规范，其中包括一些旨在让全球主要金融机构一致采用这套规范的措施。

业内人士称，该准则是其避免全面正式监管日交易量5万亿美元外汇市场的最后机会。2015年一场针对外汇交易的全球性调查，最后有七家大银行被处以约100亿美元罚金。

文件的绝大部分一年前已经公布，该最终版本的主要新增规定包括，要求银行业者和新一代电子交易员就他们使用的算法和交易过程提供更多细节。

这也提出并发起对备受争议的“最后确定”(last look)机制的正式讨论。该机制为银行业者和其他流动性提供方再提供一次机会，可以在收到执行交易请求时拒绝交易。

这份75页的文件对汇市参与者应如何执行业务，提出了55项高标准规范--而非硬性规定。

虽然名义上仍是自愿的，但周四的一系列文件也概述了一个框架，一些从事该项目的官员称，这应当意味着所有主要市场参与者都将承诺遵守新规范。

所有参与的主要央行表示，他们会承诺遵守新规范的指导方针，也会要求汇市中的交易对手遵守。外汇市场日交易量达5万亿美元，是全球最大的金融市场。

由各央行运营的外汇行业委员会，也将要求在委员会中的数十家主要机构作出正式承诺，而一个新的联合全球外汇委员会将监督行为规范的执行情况。

英国的监管者料会把新准则纳入新的针对金融企业的高级经理人制度中。伦敦是全球最大的外汇交易中心。

澳洲央行副总裁德贝尔称，其他监管机构可能也会这样做。

“我们(澳洲)的证券监管机构将会把该准则作为他们期望的标准，”他说。(完)