美国个股：康菲石油将油砂及加拿大西部天然气资源出售给Cenovus

路透艾伯塔省卡尔加里3月29日 - 康菲石油国际(ConocoPhillips)周三同意，把油砂和加拿大西部天然气资源作价177亿加元(133亿美元)出售给Cenovus Energy，成为跨国石油巨头从该地区撤出的最新案例，因这里成本高企而市场油价又偏低，大企业很难得到可以接受的回报。

总部在卡尔加里的Cenovus是加拿大最大的石油生产商之一，这笔交易可使其产量提高一倍至每日588,000桶油当量，并拥有其在北艾伯塔主要油砂资产的全部股权。

康菲石油将出售与Cenovus合伙经营的Foster Creek Christina Lake油砂资产的50%权益，此外还将出售加拿大西部Deep Basin传统天然气资产的多数股权。(完) (编译 王丽鑫；审校 郑茵)