亚洲各央行或选择干预汇率应对资金外流

图为在东京拍到的电子屏幕显示日经指数的资料图片。 REUTERS/Kyodo

* 地区债务高企压低升息机率

* 对美联储何时及如何缩减刺激计划的担忧，冲击亚洲各个金融市场

* 目前来说，市场变动被视作是投资组合调整

* 大规模资本撤离将暴露出亚洲政策选项有限

撰稿 Vidya Ranganathan 编译 兰秀娟/戴素萍/王冠中

路透新加坡6月12日 - 亚洲多个国家的央行可能选择大举干预汇率来应对亚洲市场动荡走势，但如果紧张局势加剧，沉重的债务负担料将使央行更不愿意像以往一样升息以对。

亚洲国家央行正纷纷强化防御工事，因为面临美国最终将收紧货币政策这一2008年以来最大的转折点，人们担心数以万亿计的廉价美元资金可能会撤离亚洲国家，这进而冲击了新兴汇市、债市和股市。

分析师称，目前来说，亚洲国家央行认为，市场的动荡走势反映了投资者对其全球投资组合的平衡操作，而不是资金开始全面撤离亚洲市场，而且这些国家的央行正在研究美国联邦储备委员会(美联储/FED)将慎重调整政策、以避免扰动全球市场的假设。

“他们的工作仅是在一旁观望，并缓和市场波动，”驻新加坡的法国巴黎银行汇率和利率策略部主管Mirza Baig表示。

然而，亦有一些人指出，上述假设可能是错误的。如果美国公债收益率(殖利率)上涨的速度快于预期，那么资本外逃的风险就会更大，而且将暴露出亚洲国家央行政策工具有限的问题。

“围绕美联储缩减刺激计划规模的辩论才刚刚开始，”驻伦敦的瑞银策略师Bhanu Baweja在给客户的报告中称，“我认为压力不会大幅缓解。”

迄今，资金一直大量流出，但这只占自2009年西方国家央行向全球经济注入低廉资金以来大量流入亚洲的资金的一小部分。股市和债市下跌，但和过去两年的涨势相比，跌幅微不足道。

该地区的经济成长相对强劲，且通胀大都温和。出口趋势虽疲弱，但较低的汇价可能提振海外销售，并间接提供宽松的货币条件。

印尼是个例外。印尼卢比周二挫跌至近四年低位，央行调升其隔夜借款利率以支撑其汇价。

“在这个阶段，我不认为亚洲有任何其他央行会升息，”瑞士信贷驻新加坡分析师Robert Prior-Wandesforde表示。他认为市场的跌势正接近尾声。

他并认为，卢比走弱将会让央行暂时不会调整利率，甚至排除了泰国和印尼等央行降息以支撑国内经济成长的可能性。

“反之，我们可能见到更多的汇率干预，亚洲的央行可能会扩大向市场口头施压，而不会有更多的降息动作。”

**高负债**

印尼在过去一周债市流出的资金达5亿美元，但外资占其政府债券的比重仍约有34%。这种情况很普遍。在过去一个月资金自新兴市场债券和股票型基金撤出数十亿美元。但相比2009年以来流入的资金，这只是一小部分。

国际金融协会(IIF)估计，在美联储扩张政策下，新兴市场在2010年到2012年间有4,500亿美元额外资金流入。亚洲新兴市场在2011年民间资本净流入5,680亿美元，2012年流入5,480亿美元。

此外，欧洲央行和日本央行正处于大规模货币宽松的阶段，可能抵销美联储收回政策的影响。

然而，汇率波动情况正在加剧。印尼一个月隐含波动率在过去48个小时内升7%至17%。

再者，企业和零售业都在大啖央行慷慨释出的资金，亚洲多数地区信贷呈两位数幅度增长。根据顾问公司麦肯锡旗下的McKinsey Global Institute数据，该地区债务对国内生产总值(GDP)比率在2012年中升至155%，高于2008年的133%，也高于1997年亚洲金融危机期间的水准。

因此，尽管韩国和印尼央行大手笔供应美元来因应他们认为的短暂汇率震荡，但在美联储确实紧缩政策且美元稳步涨升时，这些央行的政策选项将会非常有限。

“超高杠杆水准成为一道限制，升息必定会对经济造成巨大的损害，”香港汇丰经济分析师Frederic Neumann称。“和前一次循环比起来，我认为他们这次升息的意愿会低许多。”

这将会使得亚洲在面临全面资金外逃时政策选项受限。在高债务水准下，亚洲将难以升息。在投资人大规模撤离之际，汇市干预也徒劳无功，尽管亚洲拥有数以万亿美元计的外汇储备。

这可能让1997/98亚洲金融期间所使用办法--资本管制成为唯一的选项，因亚洲没有好好把握机会，在宽松货币期间对经济进行结构性改善以永久留住外资。

“央行能做的也只有这么多了，”Neumann称。(完)

(译文审校 张明钧)

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