分析：无需担心各大央行资金供给不足，只忧量化宽松的效果不彰

Reuters11月27日 - 撰稿 Mike Dolan 编译 石冠兰/张明钧

路透伦敦11月27日 -富国经济体将在相当长时间内面临极宽松的货币政策，这一信息正逐渐获得消化吸收，而各大央行现在确信这是所有政策弊端中最无害的。

尽管批评声不绝于耳，称零息和印钞会引发金融泡沫，且造成不公不义，但毫无悬念的是，当2013年画上句点时，全球投资者将笃信低成本资金长期存在。

今年仅仅是暗示美联储会缩减印钞，就引发了金融市场的巨大反应，使得很多人看清了这一点。即便美联储真的在2014年缩减资产购买，日本央行和欧洲央行的流动性供应都可能予以抵销。

这并不是说资金管理人对此都感到振奋鼓舞，许多参与上周路透投资展望峰会的人士，都表示对其长期有效性存疑，且担心其社会和政治后果，尽管低成本资金持续将股市推至纪录新高。

他们坚称，如果金融资产持有人通过“量化宽松”受益程度超过失业者和低薪族，那么这一政策仅会加大美英等国本已令人不安的财富和收入不平等，酿造不可预知和无法估量的政治紧张局势。

然而尽管存在这些担心，多数人士仍认为，如果美国、日本和欧洲央行的声音得到认真对待，那么零息、量化宽松和信用极度宽松将是唯一可能出现的情形。

“我们很大程度上都把央行视为一个行业，”资产管理公司Amundi的投资总监PascalBlanque称。“对于央行正常化的恐慌过度了。”

“我们正见到央行的DNA发生变化，原被视为非常规的作法将成为理论的一部分。而且，就像经济领域通常的情况一样，理论源于实践。”

颇具讽刺意味的是，上周参与峰会的基金主管所呈现的时代精神，却无法脱离本月稍早美国前财长萨默斯演说中所设定的框架。

萨默斯一度是美联储主席热门人选，比起即将接任美联储主席的叶伦，萨默斯对于量化宽松抱持更加怀疑的态度。

他在演说中指出，美国经济未来数年可能陷入长期性经济停滞，要达成充分就业的“自然利率”可能是负2%或负3%。

在分析师纷纷积极揣测美联储和欧洲央行可能对商业银行存在央行的资金实施负利率、即实际上对这些存款收取费用时，萨默斯的想法并非完全不切实际。

萨默斯的论点是，这样的成长力道及利率环境可能长时间存在，随之而来的资产泡沫恐怕无可避免，甚至成为可以接受的一种副产品。

“然而就算出现‘严重泡沫’也不足以创造超额的总体需求，”他说道，他所指的是就算在2007年史上最大信贷热潮高峰之际，也缺乏通胀、薪资、劳动力以及产能等方面的压力。

**“持续性停滞”**

若真的像太平洋投资管理公司(PIMCO)2009年所说的那样，包含低度成长及利率处于谷底的‘持续性停滞’将延续很长一段时间，则流动资金对公司债、股票以及房地产的偏好可能持续盛行。这至少是普遍的的押注。

对于Carmignac Gestion的DidierSaint-Georges等人士而言，这可能徒留下“量化宽松陷阱”，也就是五年前为了避免经济灾难而需要花上许多年的时间来偿还。

Saint-Georges认为，通过量化宽松来刻意压低利率，的确避免了经济在2008/2009年出现更严重滑坡。但压低利率的最终结果，就是拖慢并推迟复苏，因为每当经济活动升温，就会导致利率出现小幅度但无以为继的反弹，从而扼杀景气回升。

“这是量化宽松陷阱。这意味着复苏将更迟缓，但这最终是否会以苦难收场？这倒未必，”他说道，并称各国央行持续不断微调政策，可以控制长期的经济进程。

霸菱资产管理投资长MarinoValensise也呼应这样的看法，“问题在于当局现在是否有能力终止量化宽松。”霸菱资产管理掌管600亿美元资金。

若他们不能这么做，则将会带来苦痛。

天达资产管理(Investec)的PhilipSaunders表示，“若我们见到通胀下滑，则可能会困在量化宽松之中更长时间，而这有可能导致现有的扭曲形势更为严重。”

“我个人认为量化宽松是适得其反，难以抵御其所带来的社会冲击。为了创造一些就业所付出的代价，基本上就是通过资产价格膨胀让富者更加富有。”

Saunders认为，薪资水准在纹风不动五年之后，必须允许薪资通胀的产生，这可能有助于抵销量化宽松的部分扭曲效应。

但是逆转量化宽松本身根本不会是一个选项。

“他们毫无选择，”Amundi的Blanque说。“‘正常化”所附带的风险要高出甚多。”(完)

(编译/审校 石冠兰/张明钧/隋芬)路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。