《SAFT专栏》央行与明日狂欢派对

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透7月1日 (撰稿 James Saft 编译 石冠兰/朱晓军) - 主要央行专心扮演着看守经济派对上鸡尾酒缸的传统职责，却没能看清，今晚的派对狂欢，到了明天总会变成必须为宿醉寻找解药。

国际清算银行在一份年度报告中提出犀利批评，指责决策官员错误地看重经济的短期起伏，而忽略了更长期的代价。

关键重点在于景气周期与金融周期之间的区别，景气周期是一个六至八年的循环，是央行希望管理的经济起落周期；金融周期最简单的方式是以资产价格来看，持续时间能长达20年。

国际清算银行报告指出，“在一连串景气与金融周期实施不对称政策，假以时日可能导致严重倾斜，产生不稳定性深植经济的风险。”

“在景气扩张时，政策并未逆势收缩，但在景气下滑时却持续强力放宽。这会影响利率倾向下行而债务水平倾向升高，又进而难以在不打击经济的情况下升息--形成一个债务陷阱。”(欲浏览原文，请点选：here)

就像在餐桌上要以含糖饮料作为工具，设法管好顽皮小孩一样，央行对经济周期具有某种程度的控制(虽然这种控制正逐渐减少)，但是央行也失望地发现面临着更长期的问题，而这至少有一部分是央行自己造成的。

证明这所言不虚的最明显证据来自资产价格。自金融危机以来，在全球债务攀升的背景下，资产价格高企，早已严重脱离经济基本面。

这表明，全球金融危机并没有终结金融周期，反而迫使央行出台一些政策，拉长了金融周期。

这并不代表，促使央行维持极低利率的种种情况并不严重。这些情况包括通胀率偏低，而且看来无法持续性达标、就业增长不够紮实，而且出现在薪资较低领域居多、以及就业人口的薪资增幅少得可怜。

在这些因素之下，当前的各种政策错误更显得情有可原，但也导致难以挣脱债务攀升和成长疲弱的债务陷阱。

**政策与人**

各国央行表示，可以借助所谓的宏观审慎政策来管控这些风险，基本上就是以监督和规范防止银行业和金融系统过热。

英国央行最近着手管控抵押贷款市场，制定新规以抑制极高负债的购房者数量，就是一个例子。

英国央行正确地认识到，房价高涨会吸引更多资本，持有这些资本的投资人，会尽可能提高举债，企图使回报最大化。

一般宏观审慎政策的主要问题，(英国抵押贷款新规尤其如此)，就是虽然或许可以阻止产生一些不良贷款，但是对于一个正在上涨的资产市场，很难去改变市场的心理。你可以说，通过干预，央行会让人产生错觉，以为央行管得住市场，减少市场风险性，甚至更值得投资。

另一个构成部分风险的问题在于，央行对外沟通有关刺激措施退场和升息的意图时，如何能够令人信服。

就像去年看到的情况，在企图明确传达未来政策路径时，一些央行会搞得进退两难。美国联邦储备理事会(美联储/FED)想为缩减购债铺路的努力，结果却证明是给金融市场带来混乱，尤其是一些新兴市场。这个经验很可能会让美联储和其他央行都不愿意开诚布公地谈论未来的升息，担心会打乱协助达成合理经济成长的条件，而经济成长正是能够升息的前提。

换言之，反应作用--也就是金融市场的组成元素，是一群对未来讯息有所预期、反应、并试图押注的人--这个事实让前瞻性指引难上加难。

庆幸的是，只要撤走鸡尾酒缸，治疗这个宿醉陷阱的可能对策都能更加有效。

信贷收紧虽然可能让经济受点冲击，造成违约，但这些违约正好有助于改善资本和信贷配置，创造更好的中长期经济成长。

虽然国际清算银行的批评切中要害，但投资人要小心，不要太期望忠言会获得采纳。

从过去25年的经验看来，别太指望央行会宁愿中断今晚的盛宴，换取明天更好的工作状态。(完)

(译文审校 蔡美珍)

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