中国央行：人民币累积贬值压力已释放 基本面决定仍是长期强势货币（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月13日 - 中国央行周四召开吹风会表示，完善中间价后人民币累积贬值压力已一次性释放，短暂波动后可以回到正常状态，鉴于经常项目长期顺差和坚持稳健货币政策，人民币还会进入上升通道。
分析人士解读认为，央行表态排除了人民币贬值10%以刺激出口增长的可能性，预示人民币短期急贬后不会失控，在正反面因素皆有的情况下，料将在目前水平上迈向更加市场化的波动。
三菱东京日联银行首席金融市场分析师李刘阳指出，过去一段时间的宽松流动性导致人民币供应超常规增长，使保持平稳人民币汇率有所扭曲。但汇价从6.21贬至6.40后，扭曲程度基本上得到修正。目前6.40的价位应是短期的均衡汇率。
“今天提到的一个之前我们没有注意到的原因，就是货币的供应在7月份比较多，贬值是跟金融数据在同一天公布的。”他指出，“超常规的人民币供应的增加是形成现在汇率扭曲的一个原因，要调整。”
尽管7月份是中国货币增长的传统小月，但中国周二早晨公布的7月新增人民币贷款创逾六年新高，同比多增1.61万亿元，广义货币供应量（M2）增速比6月跳升1.5个百分点，创13.3%的一年新高。央行随后宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%。
中国央行行长助理张晓慧指出，人民币兑美元短暂波段后可以回到正常状态，从长期看人民币还是强势货币。“从国际国内经济金融形势看，当前不存在人民币汇率持续贬值的基础，中央银行有能力保持人民币在合理均衡水平上的基本稳定。”
李刘阳认为，未来推动人民币汇率走向的正反面因素皆有，短期急贬之后汇率呈现双向波动的可能性较大。目前中国经常项目仍是较大的顺差，这是对人民币汇率稳定的有利因素；但另一方面，今后如果央行继续放松货币政策，将推动人民币朝贬值端波动。
“6.4是一个短期的均衡状态。今后随着正面的预期也有，反面的因素也有，情绪开始正常化之后，人民币就会在目前水平上迈向更加市场化的波动。”他表示。
中国人民币兑美元中间价周四连续第三日贬值，至四年新低。不过即期汇率盘中触底急升，最新报6.4066元，自周二起累计贬值约3.1%。
**汇改出发点**
中国央行表示，本次汇改的出发点是使经济更有弹性和增加抗风险能力。美联储加息预期致美元总体走强，2014年以来人民币名义有效汇率和实际有效汇率分别升值10.28%和9.54%。从保持人民币有效汇率相对平稳的角度看，人民币兑美元汇率也有一定的贬值要求。
不过分析人士指出，央行选择在当前时点推出新汇改，经济层面的理由并不充分，因汇率贬值对中国出口的证明带动效益有限；其背后的主要动因是推动人民币加入SDR（特别提款权）的政治考量。如果政治因素是主要动因，那么新汇改带来的贬值就应该被视为短期扰动因素，之后人民币对美元汇率还会继续保持稳定。
光大证券首席经济学家徐高撰文指出，国际货币基金组织在近期的SDR初评报告中表示，为了估算人民币相对SDR的价值，需要一个基于市场的‘代表性’人民币兑美元汇率。目前，这个代表性汇率是在岸的汇率中间价。但是，这个汇率并非基于实际的市场交易，并可能偏离在岸市场汇率达2个百分点之多。
“为了实现人民币今年纳入SDR的目标，新汇改势在必行，并且需要尽快推出，以便向IMF表现出积极合作的态度。这应当是新汇改此时推出的最主要原因。”他表示。
他分析道，新汇改的经济理由并不充分。根据荷兰经济政策研究局（CPB）的统计，今年全球出口增长都在减速。在大家出口日子都不好过的时候，中国如果要通过汇率贬值来扩大出口，势必引发全球汇率竞争性贬值，于中国出口的帮助并不大。而且，贬值带来的汇率不确定性将打击中国出口企业，2014年春季广交会成交量大幅萎缩便是佐证。
他并称，目前，中国股市的情绪还并未完全稳定。这种时候推动新汇改，显然会增加金融市场的不确定性，不利于防控风险。
中国央行副行长易纲亦表示，有传言称官方认为人民币贬值10%刺激出口是完全没有根据的。经过短暂磨合期，现在汇率水平和基本面比较相符。完善中间价报价增强了央行货币政策的独立性自主性以及调控空间。
“波动幅度超过合理区间央行也会有管理，目的是市场决定汇率，央行已经退出常态干预，但是波动幅度在2%以内，在发展阶段有管理的浮动汇率是合理的，可以防止羊群行为。”他表示。
徐高认为，新汇改带来的汇率波动和不确定性并非决策者所乐见。但为了达到加入SDR的政治目标，这又不做不可。因此，在改革了中间价形成机制后，尽快稳定住汇率应当是决策者最急于实现的目标。从人民银行新闻发言人就新汇改所做的答记者问，以及人民银行研究局首席经济学家马骏在新汇改之后的发声中，都能看到这种意图的流露。（完）
(发稿 倪蔚丹；审校 黄凯)
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