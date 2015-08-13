中国央行：人民币累积贬值压力已释放 基本面决定仍是长期强势货币（更新版）

路透北京8月13日 - 中国央行周四召开吹风会表示，完善中间价后人民币累积贬值压力已一次性释放，短暂波动后可以回到正常状态，鉴于经常项目长期顺差和坚持稳健货币政策，人民币还会进入上升通道。

分析人士解读认为，央行表态排除了人民币贬值10%以刺激出口增长的可能性，预示人民币短期急贬后不会失控，在正反面因素皆有的情况下，料将在目前水平上迈向更加市场化的波动。

三菱东京日联银行首席金融市场分析师李刘阳指出，过去一段时间的宽松流动性导致人民币供应超常规增长，使保持平稳人民币汇率有所扭曲。但汇价从6.21贬至6.40后，扭曲程度基本上得到修正。目前6.40的价位应是短期的均衡汇率。

“今天提到的一个之前我们没有注意到的原因，就是货币的供应在7月份比较多，贬值是跟金融数据在同一天公布的。”他指出，“超常规的人民币供应的增加是形成现在汇率扭曲的一个原因，要调整。”

尽管7月份是中国货币增长的传统小月，但中国周二早晨公布的7月新增人民币贷款创逾六年新高，同比多增1.61万亿元，广义货币供应量（M2）增速比6月跳升1.5个百分点，创13.3%的一年新高。央行随后宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%。

中国央行行长助理张晓慧指出，人民币兑美元短暂波段后可以回到正常状态，从长期看人民币还是强势货币。“从国际国内经济金融形势看，当前不存在人民币汇率持续贬值的基础，中央银行有能力保持人民币在合理均衡水平上的基本稳定。”

李刘阳认为，未来推动人民币汇率走向的正反面因素皆有，短期急贬之后汇率呈现双向波动的可能性较大。目前中国经常项目仍是较大的顺差，这是对人民币汇率稳定的有利因素；但另一方面，今后如果央行继续放松货币政策，将推动人民币朝贬值端波动。

“6.4是一个短期的均衡状态。今后随着正面的预期也有，反面的因素也有，情绪开始正常化之后，人民币就会在目前水平上迈向更加市场化的波动。”他表示。

中国人民币兑美元中间价周四连续第三日贬值，至四年新低。不过即期汇率盘中触底急升，最新报6.4066元，自周二起累计贬值约3.1%。

**汇改出发点**

中国央行表示，本次汇改的出发点是使经济更有弹性和增加抗风险能力。美联储加息预期致美元总体走强，2014年以来人民币名义有效汇率和实际有效汇率分别升值10.28%和9.54%。从保持人民币有效汇率相对平稳的角度看，人民币兑美元汇率也有一定的贬值要求。

不过分析人士指出，央行选择在当前时点推出新汇改，经济层面的理由并不充分，因汇率贬值对中国出口的证明带动效益有限；其背后的主要动因是推动人民币加入SDR（特别提款权）的政治考量。如果政治因素是主要动因，那么新汇改带来的贬值就应该被视为短期扰动因素，之后人民币对美元汇率还会继续保持稳定。

光大证券首席经济学家徐高撰文指出，国际货币基金组织在近期的SDR初评报告中表示，为了估算人民币相对SDR的价值，需要一个基于市场的‘代表性’人民币兑美元汇率。目前，这个代表性汇率是在岸的汇率中间价。但是，这个汇率并非基于实际的市场交易，并可能偏离在岸市场汇率达2个百分点之多。

“为了实现人民币今年纳入SDR的目标，新汇改势在必行，并且需要尽快推出，以便向IMF表现出积极合作的态度。这应当是新汇改此时推出的最主要原因。”他表示。

他分析道，新汇改的经济理由并不充分。根据荷兰经济政策研究局（CPB）的统计，今年全球出口增长都在减速。在大家出口日子都不好过的时候，中国如果要通过汇率贬值来扩大出口，势必引发全球汇率竞争性贬值，于中国出口的帮助并不大。而且，贬值带来的汇率不确定性将打击中国出口企业，2014年春季广交会成交量大幅萎缩便是佐证。

他并称，目前，中国股市的情绪还并未完全稳定。这种时候推动新汇改，显然会增加金融市场的不确定性，不利于防控风险。

中国央行副行长易纲亦表示，有传言称官方认为人民币贬值10%刺激出口是完全没有根据的。经过短暂磨合期，现在汇率水平和基本面比较相符。完善中间价报价增强了央行货币政策的独立性自主性以及调控空间。

“波动幅度超过合理区间央行也会有管理，目的是市场决定汇率，央行已经退出常态干预，但是波动幅度在2%以内，在发展阶段有管理的浮动汇率是合理的，可以防止羊群行为。”他表示。

徐高认为，新汇改带来的汇率波动和不确定性并非决策者所乐见。但为了达到加入SDR的政治目标，这又不做不可。因此，在改革了中间价形成机制后，尽快稳定住汇率应当是决策者最急于实现的目标。从人民银行新闻发言人就新汇改所做的答记者问，以及人民银行研究局首席经济学家马骏在新汇改之后的发声中，都能看到这种意图的流露。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 黄凯)

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