《热点透视》杰克森霍尔会议上的央行官员应讨论“绳子理论”

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Martin Hutchinson; 编译 郑茵
路透纽约8月28日电---全球央行官员本周末将齐聚美国怀俄明州杰克森霍尔,对经济理论和政策展开一年一度的反思.投资者将从中找寻美国联邦储备委员会(美联储)和欧洲央行进一步增加货币供应的蛛丝马迹.而这些货币方面的重量级人物应该更多地关心另一个问题--绳子理论(string theory).
当然,我所说的并不是理论物理中那个深奥难懂的概念(物理学中的弦理论英文亦为string theory--译者注),而是讨论屡次三番地推绳子究竟能产生什麽效果(推绳子的说法在经济学领域专指一种观点,认为货币政策效应是不对称的,对於通货膨胀效果明显,但是对於通货紧缩却效果不彰,就好比用绳子可以拉动物体,但推不动物体--译者注).超低政策利率外加不断印钞票--这是对过去四年央行政策的一种尖刻的描述.这些推绳子的举措对於经济成长帮助不大,由此堆成的绳团却一个个大得危险.
欧洲央行总裁德拉吉将缺席会议,但美联储主席伯南克可能会暗示听众,联储即将把更多的绳子推过来,纵然此类"刺激"不太可能给实体经济带来很大帮助.多年来全球货币供应规模的增长快於产出(不过欧元区从2009年以来出现放慢),但并没有足够多的新增货币供应用於刺激GDP强劲成长.
经济学家将货币政策效果不佳归咎於货币流通速度下降.这对於理解问题并没有太大帮助,因为一些货币的流通速度远高於以往--看看衍生品市场和高速交易就知道了.我们更应该想到的是那些淤积在巨大资金池中的货币:全球10.4万亿美元的外汇储备,美国银行业存放在美联储那里的1.6万亿自由准备金,仅德国央行手中就有7,270亿欧元(9,000亿美元)的Target 2体系余额,还有美国非金融公司持有的2.3万亿美元现金.
如果说最大的危险在於货币流通停滞,那麽进一步塞更多的绳子进来也许是合理的.然而手里的钱越多,花掉它的诱惑也就越大.如果足够多的钱被过於迅速地花掉,结果就是引发通胀,甚至可能是恶性通胀.
杰克森霍尔的与会者们应该做的,是设法消除全球经济陷入通胀失控的危险,而不是加大这种可能性.(完)
--译文审校 王洋
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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