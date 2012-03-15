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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 15日 星期四 13:15 BJT

钱颖一陈雨露等任人行货币政策委员

中国国务院办公厅周三在政府网刊登通知称，周其仁、夏斌、李稻葵不再担任货币政策委员会委员职务。通知另称，同意清华大学经管学院院长钱颖一、中国人民大学校长陈雨露与北京大学国家发展研究院教授宋国青担任央行货币政策委员会委员。路透

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