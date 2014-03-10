央行前瞻性指引有助减缓市场波动 但也存在风险--BIS

路透华盛顿3月9日 -国际清算银行(BIS)一份研究报告周日显示，各国央行在未来利率政策方面增强可预测性的努力缓和了金融市场的短期波动，但也可能会导致过度冒险的行为。

随着各国经济从金融危机中恢复，投资者试图判断宽松货币政策何时开始退场，央行的前瞻性指引近期成为关注焦点。前瞻性指引的作法有央行发布利率预期，或承诺利率将在一段时间内保持特定水平，或是直至达到某些经济条件才会调整利率。

BIS季度评论上发布的研究报告发现，英国央行、欧洲央行以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)的前瞻性指引对市场有安抚作用，也有助于英国和欧元区经济体去年抵御美联储缩减购债带来的动荡。

不过BIS分析师指出，由于市场太过关注前瞻性指引的某些方面，以及央行自身可能太过担忧市场反应，以至于它们可能会推迟政策回归正常化，这也会酝酿风险。

报告称，这将“增大金融失衡过度累积的风险”。

“此外，单单想到这一可能性，久而久之就会鼓励过度冒险行为，从而导致金融漏洞积累，”该报告称，并表示尚不清楚前瞻性指引能否成为央行沟通的固定项目，抑或只是在危机时期派上用途。(完)

(编译 朱晓军；审校 石冠兰)

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