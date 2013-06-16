中国央行：牢牢守住不发生系统性区域性金融风险底线

路透北京6月14日 - 中国金融领域的潜在风险值得警惕。中国央行周五在报告中要求，加强对金融创新和业务发展中潜在风险的监测，牢牢守住不发生系统性、区域性金融风险的底线；并要进一步优化资源配置，加强存量信贷资产结构调整。

央行在最新发布的“2012年中国区域金融运行报告”中并称，2013年金融机构需要继续贯彻落实稳健的货币政策，处理好稳增长、调结构、控物价和防风险的关系，保持货币信贷总量和社会融资规模平稳适度增长。

“拓宽实体经济融资渠道，进一步提升服务实体经济水平。加强金融风险监测和排查，牢牢守住不发生系统性、区域性金融风险的底线，”报告称。

央行指出，2012年全国各地区金融业运行总体稳健，但也要看到部分行业、领域和地区的信用风险有所显现，理财产品、表外业务、具有融资功能的非金融机构和民间借贷风险要持续关注。

巨额的地方政府融资平台贷款俨然已成为中国经济发展的一颗定时炸弹，中国审计署在端午节放假期间低调公布了地方政府债务的审计结果审计署此次审计了36个地方政府本级债务，其中16个地区债务率超过100%，突显部分地区地方政府债务过高的隐忧，以及一些地方政府盲目举债的情况。

央行认为，中国经济发展中不平衡、不协调、不可持续问题依然突出，经济内生增长动力仍待增强，经济发展与资源环境的矛盾凸显，结构调和转变经济发展方式任务艰巨。

因此，央行在报告中还要求，2013年还要进一步优化信贷资源配置，加强存量信贷资产结构调整，加大对国家重点在建续建项目、“三农”(农业、农村和农民)、小微企业、服务业和战略性新兴产业等信贷支持；并要积极创新金融产品和服务方式，探索建立与城镇化发展相适应的融资模式。

国务院总理李克强日前也曾表示，要通过激活货币信贷存量支持实体经济发展；通过深化改革，激发市场和经济内生活力、释放消费和民间投资潜力。(完)

欲浏览详情，请点击央行网站(here)

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。