欧股收低 因担忧英国央行和美联储或更早收紧政策

路透伦敦8月7日 - 欧洲股市周三下滑，因担忧美国联邦储备委员会(美联储/FED)和英国央行可能较市场预期的更早开始收紧货币政策。

英国股市富时100指数.FTSE领跌欧洲股市。富时100指数下跌1.41%，报6,511.21点，在周三稍早英国央行表示，计划在失业率下跌至7%前，将保持利率在目前的纪录低位。

而美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周二稍晚称，美联储“很有可能”在今年稍后开始缩减购债。他说，也取决于经济数据，美联储可能在下月缩减购债。