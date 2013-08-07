欧股收低 因担忧英国央行和美联储或更早收紧政策

伊朗已卖光海上石油储备 难以增加出口
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
* FTSEurofirst 300指数下跌0.27%
* 英国股市富时100指数表现落后，因英国央行将利率和就业连系起来
* 对美联储可能很快将缩减刺激计划的预期拖累股市
路透伦敦8月7日 - 欧洲股市周三下滑，因担忧美国联邦储备委员会(美联储/FED)和英国央行可能较市场预期的更早开始收紧货币政策。
英国股市富时100指数.FTSE领跌欧洲股市。富时100指数下跌1.41%，报6,511.21点，在周三稍早英国央行表示，计划在失业率下跌至7%前，将保持利率在目前的纪录低位。
而美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周二稍晚称，美联储“很有可能”在今年稍后开始缩减购债。他说，也取决于经济数据，美联储可能在下月缩减购债。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.27%，报1,217.59点，从本周稍早触及的两个月高位回落。
FTSEurofirst 300指数从6月底低位攀升约10%后，随着暑假成交量枯竭，以及美国企业第二季业绩期接近尾声，交易商指FTSEurofirst 300指数将可能进入盘整时间。
德国股市DAX指数.GDAXI收跌0.47%，报8,260.48点。法国股市CAC 40指数.FCHI收升0.15%，报4,038.49点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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