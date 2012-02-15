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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 15日 星期三 14:06 BJT

周小川：中国继续投资欧债

中国人民银行行长周小川周三在北京对外经贸大学发表讲话表示，支持欧元区采取的各项改革措施，中国将以安全性、保值性和增值性的原则继续投资欧债，将通过IMF和EFSF在化解欧债危机中发挥更大作用。他并称中国对欧元区成员国化解债务问题有信心，对欧元亦有信心。路透

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