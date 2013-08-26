全球央行官员就流动性撤离带来的风险展开讨论

2011年1月26日，在华沙拍摄到的各国货币照片。 REUTERS/Kacper Pempel

* 新兴市场跌势为争论的背景

* 新兴经济体国家需要更好的资本流动工具--报纸

* 央行官员称需在全球范围内展开更多合作

路透杰克森霍尔8月24日 - 高级财金官员周六被警告称，随着各央行从超宽松政策中抽身，全球金融稳定正面临风险，因为新兴市场缺乏防范资金大量外流的手段。

全球央行官员在杰克森霍尔年会第二日的会程主要侧重在全球流动性带来的风险方面，他们听取了有关该议题的两份学术论文，并就应采取的相关举措及开展合作展开了讨论。

日本央行总裁黑田东彦对与会人士称，他在国内实施的大胆刺激举措正显现出成效。参加会议的人士包括发达国家以及新兴经济体的高层官员。

“央行(的政策)已开始显现出预期的效果，”黑田东彦表示。日本央行实施了大规模的购债计划以推动国内通胀率升至2%。

在日本、欧洲和美国，由于投资者寻求更高回报，旨在压低利率的宽松货币政策引发了大量资本流入新兴市场。

但是现在，美国联邦储备委员会(美联储/FED)已经表示计划在年底前缩减购债规模，并在2014年年中前结束该措施。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特明确表示，只要从现在到下个月的经济数据不是极其糟糕，下个月就可能会开始缩减购债。

“我可以接受9月开始缩减，只要现在到9月18日经济不出现真正令人担忧的信号，”他在访谈中告诉路透记者，所指的是9月17-18日的下一次美联储会议。

对美联储缩减购债的担忧，已经引发资金撤离印度和巴西等新兴市场。本周，印度和巴西货币和股市暴跌。

“放大作用、反馈循环以及风险感知的敏感度，都会使得退出刺激措施的任务变得复杂化，所以各央行之间必须保持非常紧密和持续的对话及合作，”法国央行前副总裁Jean-Pierre Landau在报告中发出了警告。

**FED缩减买债整体有利**

土耳其央行总裁Erdem Basci参与了这场会议，但巴西央行总裁Alexandre Tombini为了应付危机而取消出席。

巴西央行副总裁Luiz Pereira代替Tombini出席杰克森霍尔会议；Pereira称美联储缩减购债若是美国经济加速成长的讯号，整体而言这可能会有利于新兴经济体。美国经济转强，应会使其对巴西等新兴经济体出口品的需求升高。

Landau指出，发达国家央行在2007-2009年金融危机期间成功合作，一同调降利率并设立货币互换额度。因此在未来发达国家央行可望再次携手合作，以缓解其行动所带来的扩散效应。

但他承认要事先就搁置各国自身优先考虑的问题达成共识恐怕不是件易事，他的看法也获得其他官员的回应。

卡内基梅隆大学研究FED历史的教授Allan Meltzer表示，“为了达成全球金融状况稳定，国内货币政策必须要自我克制到什么程度？这是货币政策的一个根本问题。”

洛克哈特表示，美联储有专注于国内目标的法定义务，但有些时候可以考虑其行动所带来的全球性冲击。

他在接受访问时表示，“若美国决策者认为其在国内采取的行动会造成全球性的影响、而最终将回过头反噬美国经济时，这显然是在考量的范围之中。”

会场中也有讨论到新兴市场国家发展用于控制信贷流动的工具的必要性。若缺乏这类工具，则新兴市场国家可能无法运用货币政策来控制国内金融情势。

但纽约联邦储备银行的Terrence Checki警告称，货币政策可能不是解决金融面失当的最佳办法，其他人则表示国内优先事务不应摆在国际义务之后。

前FED副主席科恩驳斥全球货币政策过于宽松的论点，因富裕国家的失业率居高不下；科恩也是明年1月接替美联储主席贝南克的热门人选之一。

他表示，“美国货币政策传导的方法之一，就是其他国家力阻本币升值。”他说出了美联储的惯常论调，亦即若新兴经济体允许汇率波动，则能够更好地吸收美国宽松政策的影响。(完)

(编译 徐文焰/朱晓军/张明钧; 审校 张涛)

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