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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 1日 星期四 07:03 BJT

美联储等全球主要央行宣布联合行动提升全球流动性

全球主要发达国家的中央银行周三表示,将采取联合行动防止全球金融体系出现流动性短缺. 美联储、欧洲央行、加拿大央行、英国央行、日本央行和瑞士央行在一份联合声明中称,已同意从12月5日起将现有美元互换安排的定价下调50个基点,同时同意采取其他措施.路透

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