多家央行趁金价下跌时买进--消息

根据一产业消息人士及金融时报周五报道，金价下跌已促使一家或多家央行在上周买进约4吨的黄金。熟悉这些交易的消息人士对路透表示，这些黄金是透过国际清算银行(BIS)买进的，买家的身份要等到BIS分配黄金时才会得知，不过可能是亚洲买家。以目前的价格来算，价值约2.5亿美元。路透