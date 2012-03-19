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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 19日 星期一 12:22 BJT

多家央行趁金价下跌时买进--消息

根据一产业消息人士及金融时报周五报道，金价下跌已促使一家或多家央行在上周买进约4吨的黄金。熟悉这些交易的消息人士对路透表示，这些黄金是透过国际清算银行(BIS)买进的，买家的身份要等到BIS分配黄金时才会得知，不过可能是亚洲买家。以目前的价格来算，价值约2.5亿美元。路透

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