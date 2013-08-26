欧美日央行不必匆忙结束超宽松货币政策--拉加德

路透杰克森霍尔8月23日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五表示，欧美及日本的央行无需匆忙撤出为刺激经济成长而出台的超宽松货币政策。

但她在参加美国联邦储备委员会(美联储/FED)杰克森霍尔年度政策论坛并发表事先准备的演讲时还称，央行必须彼此合作，以将收回宽松政策的影响降至最小。央行撤离宽松政策可能扼杀全球增长。

“相关政策与政策协作尚未到位。如果不能在全球层面上采取行动，并且每个国家都发挥自己的作用，那么这可能会令全球经济复苏面临风险，”她说。

拉加德指出，有关美联储撤出经济支持举措的担忧已在近日打击新兴市场。但她表示，撤出刺激政策的行动将比“外界担忧的”缓慢。

“我不建议匆忙撤出刺激政策。在所有实施非常规货币政策的地方，仍需要这些政策继续存在，尽管持续时间长短不一。例如在欧洲，此类政策还将发挥更多作用。日本也是这样，距离撤出刺激政策还有一段时间。”(完)

(编译 徐文焰；审校 张涛)

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