各央行联手为解决欧债危机赢得余地 但非一针灵

记者 Michael Dolan; 编译 李春喜/田建华

路透伦敦11月30日电---全球主要央行周三联合行动缓解银行业流动性短缺,可能会有助於缓冲一场酝酿中的全球性信贷危机,但它的影响也仅限於为忙于解决欧债危机的欧洲政府赢得施展拳脚的空间,使银行业能够继续放贷而已.

全球主要发达国家的央行,包括美国联邦储备委员会(美联储,FED)、日本央行和瑞士央行等,参与了降低银行业紧急美元融资成本的行动,并扩大了国家之间的货币互换额度.

尽管这次行动部分是为了缓解欧债危机背景下年末融资紧张,但也突显出主要央行之间的团结联合.

联合行动还显示出全球对於欧元和银行业危机威胁全球经济的关注度.而就在同一天,中国央行也在三年来首次降低了商业银行的存款准备金率.

市场也普遍预期欧洲央行下周将再次降息.

市场马上对该举措做出积极回应,股市、大宗商品和债市纷纷上扬,但美元走软,这突出反映了欧债危机与银行业危机重燃的紧密关联.

这表明,市场担忧两者会结合起来,再次给予全球经济增长一记组合拳.

"上周後期,一股浓重的阴暗情绪开始发酵,"ING银行首席分析师Mark Cliffe表示."由於过去几日可怕的预期魅影已然四处游荡,现在央行的介入并推出支撑银行体系的有力措施,并显示他们开始同时解决融资问题和主权债危机,这就显得尤为重要了."

RBS分析师Silvio Peruzzo表示,该举措"很受欢迎",并且"起到一些作用".John Thomas Financial公司的Wayne Kaufman表示,"这对於短线交易员绝对是好消息."

但对於日渐受困于欧债危机的投资者和其对市场风险人气的威胁,这些措施又能真正改变什麽吗?

**有点帮助**

从技术层面上来看,这次联合行动将令非美系银行从本国央行获取美元的成本降低.而由於围绕银行业对欧元区公债暴险的不信任情绪愈演愈烈,导致在公开市场上美元也愈发稀缺,获取成本日渐高昂.

Standard Life Investments的投资主管Richard Batty称,"美元融资市场不断枯竭,这已明显存在一段时间了."

"降低融资成本以及增加可供攫取的流动性是有帮助,但是清偿问题仍在."

欧元/美元三个月交叉汇率基差互换是当前紧张情势的最佳写照.该互换水准自8月来一直飙升,已达至2008年雷曼兄弟倒闭以来最高.在周三全球主要央行宣布联合行动後,其有所回落.

正如此前其所持的"无风险"公债被质疑一样,欧洲银行业和其他机构的问题是,当前又被迫快速提高资本比率.而对於欧洲来说,就是要在明年年中之前,最少提高到9%.

但是对於许多银行来说,因资产负债表的无法预测,进行股权或债权融资几无可能,或至少是成本高得令人生畏.结果则是银行业减少贷款并出售债券,从而把紧缩情况传递至政府、企业、家庭以及经济活动的各个角落.

一些分析师预估,在明年年底前,欧洲银行业可能最多缩减3万亿(兆)欧元的贷款.

这样的结果可能令西方经济体明年再度滑入衰退,并连带拖累发展中国家.

所以市场对周三举动作出的反应,是基於相信会有人出来做点什麽.

"这会为银行提供流动性,并扮演银行最後贷款人的角色,"财富管理公司Sarasin的首席分析师Jan Poser称.

"这并非治愈之药.股市受到推动是因为人们认为,此次行动後短期内银行不会倒闭,经济衰退幅度可能很小."(完)

--译文审校 田建华/侯向明

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