各国央行政策立场或对汇市交易带来短期提振作用

2012年6月19日在华盛顿拍到的美联储大楼。 REUTERS/Yuri Gripas

* 成长相关货币料将回升，因美联储按兵不动

* 欧洲央行和日本央行誓言低利率，并挹注充沛现金

* 野村指数显示G10货币利差交易表现欠佳

路透伦敦9月27日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)维持刺激计划不变的决定让投资者措手不及，但他们有机会用便宜的美元、欧元和日圆来买进高收益货币，以提高其净利。

这类交易的报酬料将使汇市近几个月下滑的交易量变得活络。近几个月，投资者买进并持有美元，因预期美联储放慢印钞脚步会令美元升值。

根据CLS Bank，8月时日均交易量萎缩至4.5万亿美元，低于6月的纪录高位5.6万亿美元。

但由于美联储每月850亿美元的购债计划维持不变，美元未来几周应该会走低。由于日本央行已誓言要向市场挹注资金，而欧洲央行也准备采取相同作法，欧元和日圆兑美元走势料也挣扎。

追求更好回报的投资者可能会买进和经济成长相关且有高收益率的新西兰元、澳元和加元，因有愈来愈多证据显示全球经济呈现复苏。瑞典克朗和挪威克朗应该也会受惠。

这种“套利”交易--即投资者借入廉价货币购买收益和风险均更高的资产--在去年和今年初很流行。当时，美联储和日本央行的宽松货币政策引发了全球风险资产上涨。

鉴于美联储政策上的不确定性，部分银行警告称第三季固定收益、外汇和大宗商品交易方面营收下滑。

“交易量将在一定程度上增加。美联储的决定导致很多投资者亏损，因此他们希望在年底前能挽回损失，”法国巴黎银行(BNP Paribas)策略师Kiran Kowshik表示。

“我们的分析师预计，美联储到明年3月才会开始缩减购债，因此我们将看到美元资产收益率下滑，而澳元和加元将会因此安慰性地上涨。”

自5月以来，美元资产收益率一直上涨，并在本月稍早触及两年高点，因美联储将放缓刺激措施的预期推动投资者投向以美元定价的资产。

这与年初的趋势相反，当时美联储释放的廉价美元涌向新兴市场和收益率较高的增长型货币。

**保持冷静继续前进**

由于美联储按兵不动加上美元借贷成本下滑，以美元为融资货币的利差交易料将卷土重来。但即便如此，6月外汇交易量创纪录的局面短期之内可能无法重现。

在日本央行4月祭出大规模刺激计划之后，以日圆为融资货币的利差交易增加，就显现了上述预期。

日圆卖压渐大，整体外汇日交易量升至略高于5万亿美元。

利差交易确实有利可图。根据英国卡斯商学院去年公布的研究，卖出较低收益货币、追逐较高收益货币的投资者，过去三年中每年赚到了5%的报酬率。

但根据野村的跨资产利差交易指数显示，自从伯南克在5月底首度暗示美联储可能开始缩减其每月850亿美元的购债计划之后，与货币相关的交易表现就相对落后。

野村分析师Ankit Sahni说，G10货币的利差交易仍较5月时的高峰期低了6%，相比之下，本月美联储意外未开始缩减政策之后，诸如公司债等这类高收益美国资产的利差交易迄今已经扳回5月以来的所有跌幅。

美联储的决定也抑制了隐含波动率，表明货币料不太可能突然出现卖压而产生对杠杆化利差交易更有利的交易环境。

确实，到9月17日止的一周，投机客澳元空仓已减半，对新西兰元看法亦转多。

“目前的讯息很明确：以美元和日圆为融资工具，利差交易仍是王道。”摩根士丹利外汇策略主管Hans Redeker说。(完)

(编译 戴素萍/朱晓军/李婷仪 审校 李爽/徐文焰)

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