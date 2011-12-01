香港《文汇报》：全球六大央行联手救市十分必要

（12月1日）

全球6家央行昨日宣布采取联合行动,大幅削减银行借入美元成本,将现行的美元流动性掉期利率下调50基点,向市场提供流动性,协助饱受主权债务危机拖累的欧洲银行业融资,以支持全球金融体系.中国人民银行也宣布,从2011年12月5日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5%.

受欧债危机恶化拖累,全球经济衰退风险剧增,欧美日六大央行联手向市场提供流动性,显示全球主要国家联手救市的决心,各国意识到欧债危机单靠欧盟自救已难以化解,必须依赖全球统一行动才能遏止危机失控,稳定市场信心.协调行动有助纾缓金融市场流动性短缺的燃眉之急,效果如同对垂危的病人注射强心针.不过,全球主要央行放水救市只是治标,欧洲严格执行财政纪律,大力削赤,振兴经济,才是恢复经济元气的治本之道.中国在外围经济前景不明朗、通胀缓慢回落的情况下,货币政策亦步入预调微调、稳中趋松的阶段,以保障经济稳定增长.

目前欧洲债务危机恶化并正在殃及全球,全球主要央行采取协调行动,向市场传递清晰信号,各国是利益共同体,必须携手合作共同应对危机、走出困境.这次危机的重心在欧洲,种种迹象反映欧债危机正在恶化,显示由於经济实力和政治利益等原因,欧盟难以独力化解危机.欧盟是全球经济的支柱之一,欧盟垮了,全球经济也难有好景.因此,全球各国不能对欧债危机袖手旁观,这也是此次六大央行联手救市的重要原因.

受外部经济环境过差和宏调政策持续收紧影响,中国经济增速也出现明显放慢趋势,出口明显放缓,中小企受到沉重打击,中国经济也需要新的流动性以保持增长.因此,央行下调存准率,暗示中国货币政策调整开始出现一些较为明显的动作,可以视为进入"稳中趋松"的阶段.这对於缓解当前恐慌的市场情绪具有极其重要的意义,避免实体经济因流动性不足而造成进一步伤害,也显示出中国货币政策因应经济形势变化而调整的灵活性.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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