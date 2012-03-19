多家央行趁金价下跌时买进--消息

路透3月16日电---根据一产业消息人士及金融时报周五报导,金价下跌已促使一家或多家央行在上周买进约4吨的黄金.

熟悉这些交易的消息人士对路透表示,这些黄金是透过国际清算银行(BIS)买进的.以目前的价格来算,价值约2.5亿美元.

消息人士对路透表示,买家的身份要等到BIS分配黄金时才会得知,不过他们可能是亚洲买家.亚洲的央行急欲将其美元为主的外汇储备多元化.去年菲律宾和泰国是购金大户.

金融时报表示,上周在店头实货市场央行买进4-6吨的黄金.

其援引数位知悉该交易的交易员的话称,在上周五时买气尤其旺盛,而过去三或四周的总量可能是4-6吨的两倍.

金融时报称,一份瑞士信贷本周给客户的研究报告则提到央行在上周五积极买进.

消息人士对路透表示,当金价跌至被视为"吸引人"的水准时,买盘开始进驻.如果金价进一步下跌,央行可能再度入市.

消息人士对路透称,中国央行是主要买家,不过其倾向於在国内市场买进黄金.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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