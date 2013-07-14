央行前瞻性指引并非仅是追求时髦

7月5日在日本央行总部前拍到的图片。 REUTERS/Toru Hanai

路透法兰克福7月11日 - 长久以来，“关注我们做了些什么，而不是我们说了些什么”一直是央行的行事准则。但这样的日子却一去不复返了。

上周在几个小时内，欧洲央行和英国央行均做出了重大变革，转而像美国联邦储备委员会(美联储/FED)一样的做法--提供利率前景指引。这样的危机反应可能会成为一种永久性的特色。

美联储提出要退出货币刺激计划后所引发的市场动荡，迫使这两家央行首度提出利率“前瞻性指引”的做法，以试图抑制债券借贷成本的升势。

英国央行下个月将公布更详尽的计划。该央行称，市场对利率上升的预期过于激进。欧洲央行称将在“较长时间里”维持利率在纪录低位，而且可能进一步下调利率。

欧洲央行总裁德拉吉称此举为“前所未有”，表明抛弃提前承诺的传统很艰难。之前该央行曾使用“强烈警惕”等词语来提前一个月，或最多两个月来暗示将祭出调整利率的举措。

“许多年来，不提前做出承诺一直是欧洲央行的金科玉律，”日内瓦国际研究所教授Charles Wyplosz称，“欧洲央行的新管理模式在许多方面以一种不错的方式重写了历史。”

央行提供指导的作法由来已久。

回顾上个世代，有些央行甚至不公布利率决议，而是让市场自行猜测，其中包括美联储。美联储到1994年才开始公布利率决议。

此后各国央行都增加了信息量，包括利率决议后召开新闻发布会及现在的前瞻性指导。1997年6月，新西兰联储成为第一家开始向市场定期公布信息的央行，挪威和瑞典央行紧随其后。

新西兰央行总裁惠勒3月曾表示，利率路径能增强消费者信心，有助形成通胀预期和政策预期，因而能够平复过度波动。

他说，“如果市场预期能够平稳、有效地得到调节，就能省去进行大动作政策调整的必要。”

支持采取前瞻性指导的分析师普遍认同这个理由，但反对者则担心如果他们放弃被预见的政策，可能会损害央行可信度。

美联储10年前开始提供前瞻性指导，近来则进化得更加精确，称在美国失业率从当前的7.6%降到6.5%以前不会上调利率。

不过，美联储最新策略--暗示可能到2014年中期撤出宽松举措--表明透明度并不总是容易实现的。

市场在贝南克宣布该计划后遭遇大举抛售，但自此又在每次出现后续言论时发生上下波动。比如，周四在贝南克淡化美国就业市场坚挺程度，被解读为撤出刺激的时间比之前预期的要晚之后，全球股市攀升。

就央行官员而言，每个字都意义重大。

欧洲央行所用措词“一段较长时期”所传达的错综复杂的讯息，凸显了这一点。

欧洲央行执委亚斯穆森周二对路透表示，该央行对于将维持利率水平在纪录低点的政策指引覆盖范围超过12个月。但欧洲央行随即发表一份声明称，亚斯穆森本意并非就维持利率在纪录低位的具体期限给出任何指引。

欧洲央行管委会成员兼德国央行总裁魏德曼周四表示，欧洲央行并未受限于有关低利率的前瞻性指引，而且如果未来通胀压力浮现，亦可能上调利率。

**代价与收益**

央行现在积极提供有关利率预期的更多信息，主要原因在于，他们降低短期利率的能力已经耗尽，转而试图通过压低长期利率来进一步放松政策。

“这可以解读为提供更多货币刺激...有助于压低较长期收益率(殖利率)，进而刺激经济活力，”纽约联储的研究报告显示，并指出从不利方面来看，这可以被视作“披露有关经济形势的负面消息”。

目前，正面意义大于负面意义，尤其是考虑到整顿公共财政的政治努力进展乏力，意味着现在实际上是央行在主导经济政策。

不过，即便他们被迫提供前瞻性指引，央行很可能发现强化危机沟通是非常有用的永久手段。

“ECB在这方面刚刚起步。这只是第一步，但第一步非常关键，”Wyplosz称。

英国方面，市场普遍预计央行新任总裁卡尼会支持采用前瞻性指引，因为他在执掌加拿大央行期间就开创了此作法。

采用前瞻性指引具有一些好处。首先，如果屋主确信抵押贷款账单不会增加，便可能增加支出。其次，如果前瞻性指引是基于一段时间，而非某个经济目标--例如经济成长率或失业率，那么最初的效力会更大。

但部分决策者对此持谨慎态度，担心可能因此而束手束脚，并可能削弱央行维持物价稳定的职责。此外，央行可能因为频繁更改时间表，而无法向公众提供更多的确定性。

瑞典和挪威央行均提供未来的利率路径，目前显示在明年相当长时间内不会收紧政策。不过，两家央行在每次政策会议上都可能调整利率路径。

**永久性特点**

美联储两个方面均曾尝试。

早期的试验是在格林斯潘治下开始的，美联储2003年承诺会把低利率维持相当长的一段时间。

金融危机期间，美联储将利率迅速降至接近零的水准之后，先是承诺会维持低利率“一段时间”，随后最终承诺是“较长的一段时间”--这正是欧洲央行目前的做法。

2011年，美联储采用了时间指引，称其将维持低利率至少到2013年。由于决策者中有人担心这种指引会发出关于经济前景的悲观信号，从而给信心构成进一步的拖累，所以美联储在去年12月又采用了一个新的门槛体系。

当时美联储承诺，只要未来一到两年内通胀率预计不会升至2.5%上方，那么就会维持利率在近零水准，直到失业率下降至6.5%。

数据主导的指引可能被多数央行采纳。“他们知道什么必须要做，所以他们做出有条件的前瞻性指引并不会花费数年的时间，”Wyplosz说。其并补充称，就数据门槛达成一致对欧洲央行来说，可能极其困难，因为从整个欧元区来看，任何一项单独经济数据的分量都较低。

不过，由于各国在严重危机过后努力重振经济成长，所以前瞻性指引可能会保留下去。

“前瞻性指引似乎成为了央行官员中兴起的新潮流，”Nordea的分析师Anders Svendsen说。(完)

(编译 兰秀娟/梁睿雪/石冠兰/许娜/侯向明; 审校 王洋/张涛)

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