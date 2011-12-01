各央行联合行动有助减轻银行融资压力 但恐难持久

* 可能有更多紧急措施出炉,以减轻金融市场压力

* 融资压力及主权债问题令欧元区银行业动弹不得

* 央行联合行动减轻症状,根本解决方案仍渺茫

撰稿 全球经济主编魏伦(Alan Wheatley); 编译 蔡美珍/程琳

路透伦敦11月30日电---为协助全球金融体系运作顺利,主要国家央行采取一项联合行动,接下来可能还有其他措施跟进,以防止欧债危机引发全面性信贷紧缩及经济衰退.但能不能成功还很难说.

这场危机拖得愈久,就愈有可能发生类似公债标售失败的意外,而这种意外便可能引爆一波市场恐慌情绪或银行挤兑.

欧洲央行、美国联邦储备委员会(FED,美联储)及另外四家央行周三调降现有美元互换额度的资金成本,但这还不是支撑债市及化解欧元瓦解臆测所需要的强力武器.

不过这能协助一些欧元区银行业者,这些银行已经无法从美国货币市场基金等投资人身上取得融资,因为投资人担心这些银行将被主权债曝险拖垮,无法偿还贷款.

"这透露出货币政策当局准备投入必须的行动,以阻止融资市场冻结,"CMC Markets分析师Michael Hewson指出.

这项行动为金融市场带来舒压作用,进而让欧元区决策官员有更多时间达成协议,好让欧元具备更坚固的长期基础,并为意大利及西班牙等国提供救命的资助.

"这些央行的举动对於解决危机而言,是一个必要但非充分的元素.市场等待的是政治层面解决对策.不过决策官员开始解决货币市场问题,这是件好事;货币市场问题最近已经恶化.这是恰逢其时的一个讯号,"基金管理公司Union Investment资产配置主管Max Holzer称.

**真正的金融危机**

最近几个月的发展足以作为教科书的范例,在今日交错连动的金融市场上,某一小块领域的问题会如何演变成一场真正的金融危机.

对於一些欧元区国家政府以可负担成本举债的能力,金融市场的信心大失,连带冲击了持有大量主权债券的银行.

银行业者彼此不愿拆借,货币市场的多项压力指标纷纷冲上2008年年末或2009年年初以来的最高位.结果,对欧洲央行资金的需求升至两年高点.此外,银行界人士表示,无担保融资已经几乎是不可能.

多项调查显示,随着银行业者的资金成本上升,它们对借款户收取的利率更高,同时放款减少.

为了符合2012年年中之前核心资本率提高至9%的监管要求,欧洲银行业者正在急速削减放款,因为在股价低迷之际,已经没有什麽银行有能力或是有意愿募集新资本.

一些银行正在撤出二线国家市场--法国农业信贷周一宣布撤出南非--其他银行则撤出一些特定领域.伦敦一名银行界人士形容,欧洲的项目融资市场基本上已经冻结.

随着信贷趋紧,经济前景愈加黯淡.因为经济下滑或衰退,将会打击税收,从而政府预算会更加吃紧,欧元区债券的压力更加沉重,而连带又会加重银行的压力.这个恶性循环便再度深化.

**评级机构**

仿佛情况还不够糟糕一样,标准普尔又调降15家大银行的债信评级,令後者面临融资成本上升和被迫增加交易活动担保品的风险.

对欧洲那些现金紧拙的银行而言,担保品本来就不太够用.一些银行已开始支付费用给机构投资者,将自身所持流动性欠佳的债券换成质量更高的债券,进而从欧洲央行获取资金.

"评级下调後,对手风险就会上升,保证金要求也会随之提高,所以确实是让银行处境更难了."RBC Capital Markets信贷分析师Carlo Mareels表示.

欧洲央行管理委员会成员兼法国央行总裁诺亚称,在这种紧张情况下,欧洲央行将采取一切必要手段保证公司和家庭有足够的资金可借.

他在新加坡说道:"在市场严重中断的时期,确保货币政策传导机制真正发挥作用是十分关键的.做到这一点,可能需要对那些失灵最明显的市场进行暂时性和非常规的干预."

分析师称,欧洲央行在12月8日政策会议上可能采取的措施包括:降息;向银行无限制供应两年或三年期资金,因两年期以上的市场融资成本高得惊人;放宽对银行获取此类资金所需提供的担保品的要求.

荷兰银行宏观研究主管Nick Kounis就是预计欧洲央行会在下周会议采取行动的分析师之一.但他同时指出,保障银行体系流动性并不能扭转债务危机.

Kounis称:"这可以缓解一些压力,但并不会解决问题的真正源头."决策者仍然远远没有制订出一份可靠的计划.

**重型武器**

许多分析师认为,无论最终解决方案如何,核心都将是以欧洲央行作为欧元区最後贷款人,避免诸如意大利等大国出现无序违约的情况.这种情况一旦发生,就可能导致欧美银行体系大规模瘫痪.

花旗驻伦敦经济分析师Juergen Michels称:"我们非常确定未来某个时候(最後贷款人)将会出现."

但他亦称,要欧洲央行转变立场去支持欧元区国家,需满足四个条件:

- 市场压力进一步增大,例如意大利或西班牙发债失败.

- 较弱成员国有证据表明他们在严肃执行撙节举措和结构性改革.

- 出资国/债权国(如德国)承诺向欧元区抒困基金提供更多火力,并且/或者有迈向中期财政一体化的可靠计划.

- 严格的财政治理规定,包括对预算超支国家自动进行惩罚的规定.

Michels称:"一旦这些条件得到满足,他们就可能采取力度更大的支持行动."

如果他猜错了,融资压力就可能是更大变故的先兆:欧元区瓦解.主要央行周三为缓解融资压力被迫联手行动.

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)在欧洲议会称:"要麽欧元区实现更加深入的一体化,要麽就得接受半个多世纪来的欧洲一体化进程逐步倒退." (完)

--译文审校 侯向明

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。