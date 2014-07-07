全球主要央行结束明确承诺时代 恢复“灵活”做法

2011年1月26日资料图片，在华沙拍摄的美元、瑞郎、英镑和欧元照片。 REUTERS/Kacper Pempel

路透纽约/东京7月7日 - 全球主要央行在政策制订方面正在恢复模糊和弹性灵活的做法，结束危机时代对明确承诺的尝试。央行发现，明确承诺是在拿自己的信誉冒险，而且不能代替行动。

从华盛顿和伦敦到东京，全球央行都在从透明转向灵活，凸显央行在测试货币政策的极限效果方面遇到挑战。

回归比较传统的决策方式和措辞微妙的政策声明，将对央行的沟通能力带来挑战。央行最近几年发表的信息过于明确具体，令人困惑并引发金融市场混乱，央行为此受到了惩罚。

从世界范围来看，令情况更加复杂化的是，美国联邦储备委员会(FED/美联储)和英国央行正在考虑传达升息的计划与条件，而欧洲央行(ECB)与日本央行则沿着相反的方向前进。

“央行决策以前是一项艺术，”七国集团(G7)一家成员国央行的资深官员表示，“它的艺术性一度减弱，全球来看是如此。但从美联储和英国央行经历的情况来看，可能恢复其艺术性特点。”

美联储和英国央行都曾承诺维持近零利率直到失业率下降到某一水平。但是，美国和英国失业率下降速度都快于分析师的预期，这两家央行随后都放弃了突然间变得过时的“前瞻指引“。

“过度的透明有时可能适得其反，平衡总是很难拿捏，“上述要求匿名的官员表示。

利率前瞻指引刚开始显得很新颖。为抗击2007-2009年金融危机和深度衰退，西方国家央行在将短期借款成本推低至历史低位后，接着开始对未来利率路径做出承诺，试图拉低购车、购房和企业扩张的长期借款成本。

美联储主席叶伦和许多其他决策官员不断声称，前瞻指引在这方面很成功，不过其它因素也有帮助。但现在叶伦却带头不再做出具体的政策预测。

“前瞻指引的构想是，藉由提高能见度，对长期利率产生更大影响，”法国银行Natixis的全球经济分析师Patrick Artus说。

“但央行是在拿信誉冒险，”他说。“如果发生意料之外的事情，就会被迫食言。”

去年春季，时任美联储主席伯南克提到“未来几次会议“有可能决定缩减资产购买计划后，借款成本随即应声大涨，这打击到美联储的信誉。新兴市场也因此遭遇急剧抛压，因为投资者预期美国将提前上调利率。

数位美联储官员迫不得已对前瞻指引改口，招来全球不满，批评美国央行的沟通方式草率马虎。

英国央行在沟通方面也显得很冒失。今年2月英国央行被迫提前两年半重新考虑政策走向。在一些经济情势的条件下，英国央行原本承诺，至少在失业率降至7%下方之前，将维持低利率不变，并预期这将需要三年时间。但实际上失业率在六个月后就降到了7%之下。

就在英国央行重新考虑政策后一个月，3月时，美联储也放弃了类似的承诺。

熟悉全球央行官员讨论内容的官员们表示，这些遭遇在得到外界密切关注和讨论的同时，也让央行日益意识到做出政策承诺是有危险的。

“我们必须要很小心，确定不去承诺我们没有十足把握的事情，”美联储前主席格林斯潘4月在纽约经济学俱乐部活动上说。“要记住，我们无法做出准确预测。”

**从“轻易许诺”到“有效指引”**

美联储和英国央行的最新指引不再那么具体了。

今年3月叶伦以主席身份首次参加政策会议后，美联储表示利率可能在“相当长的时间内”保持在极低水准，并且预测即使经济完全恢复后，利率仍然会停留在低于正常的水准。

但叶伦在3月当天美联储会议结束后对记者表示，利率可能在买债计划结束“约六个月后”上调。这一表态引发市场大跌。

从那以后，美联储总体上遵循着广泛政策指引。2008年以来，美联储在何时收紧政策的问题上曾释放过八次信息--有时以日期作为目标，有时则以具体的就业率和通胀率作为目标。而美联储的这一阶段眼下已宣告结束。

前英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森表示，美联储现在正进行从“轻易许诺”到“有效指引”的转变。普森现在就职于彼得森国际经济研究所。

“美联储并没有做出承诺或是勉强市场做出什么回应。”他说。

英国央行总裁卡尼在近期的发言中，也同样拒绝透露明确的升息时间。相反，卡尼试图让市场把关注重心放在经济的力度和不确定性上。

不过，卡尼也很难把握适当言论的尺度：上周卡尼表示低估了提早加息的机率后，投资者争相调整仓位。随后，他寻求软化之前的立场，招致一位议员质疑卡尼的不靠谱行为。

**言出必行**

日本和欧洲央行的例子表明，除非有实际行动做后盾，否则口头承诺往往是不起作用的。

日本央行传统上更偏好含糊其辞，而不是透明化，但这样的方式在近二十年时间都未能将日本拉出通缩境地。

黑田东彦去年3月担纲央行总裁以来，誓言大约两年时间内实现2%通胀目标时，将大胆行动与言论相结合。

这样的双重压力下，日圆兑美元贬值8%，消费者物价走势也正朝着央行目标迈进。

即便如此，黑田东彦随之仍抛出模糊的指导方针，称只有日本央行坚持超宽松政策，2%的通胀目标才能以“稳定方式”实现。目前市场并不预期政策过早出现变化。

至于欧洲央行，可能面临的最大考验则是努力消除通缩风险。去年多数时间该央行都在以即将采取行动来逗弄金融市场中度过，6月终于采取了负利率政策。

欧洲央行总裁德拉吉曾表示，如果有必要还将采取更多行动，尽管尚不清楚他能够等待多久后才会发起购债举措，即量化宽松，这是该央行接近枯竭的手段中最大的未启用选项。

彼得森研究所的Posen称，“央行中有很多人对前瞻性指引抱有幻想，因为这意味着他们可以不再推行量化宽松，而仍可以声称做了一些事情。”

“这非常具有吸引力因为...这什么成本都没有，”他称。“而就像多数不费成本的事情一样，那也没有什么价值。”(完)

(编译 张涛/洪曦/白云/石冠兰 审校 高琦/蔡美珍/孙茉莉)

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