焦点：各国央行恐从振兴经济的主导者沦为旁观者

路透华盛顿/法兰克福10月1日 - 在金融危机期间，各地央行是让拯救全球经济的主力，但现在，他们可能只能当个配角了，无力使全球摆脱低增长和戒除廉价信贷瘾。

尽管主要发达经济体的央行已将利率降至零附近，而且还推出了规模总计7万亿(兆)美元的货币刺激措施，但全球投资和增长仍低于危机前的水平，而且需求低迷正在压低大宗商品价格，进而损及发展中经济体。

“这给人类的忠告就是：你们尝试了所有这些货币政策手段...而到头来却没能回到应有的状态，”标准普尔的首席全球经济学家Paul Sheard说。Sheard还暗示，央行现在或许是该承认，他们的利率已卡在零水准，是时候让其他决策者上场了。

实际上，央行官员面临两难境地，他们要么更多仰仗政界人士推出更多措施来提振经济，要么自己开始新一轮的尝试。

但两种情况皆有风险，而且效果不定。

自2008-2009年金融危机以来，国际货币基金组织(IMF)等一些机构就在呼吁加大基础设施投资，实施能让日本和欧洲开放市场的改革，以及在德国等国家直接实施财政刺激措施，但几乎无人以实际行动来响应他们的呼吁。要是把更多担子压在政府肩上，则央行可能会难有大的作为，而且还可能引发危及自身独立性的政治反弹。

而若选择进行更多尝试，例如实行负利率或直接为政府支出融资，则可能更加令人担心央行正在进一步偏离其核心竞争力。

此外，还有一种愈发不受推崇的选项：加大原有举措的力度。日本央行和欧洲央行继续买债以刺激信贷，而美联储和英国央行也可以重启分别于2014年和2012年结束的购债计划。

但正如IMF指出的那样，日本和欧洲经济不太可能加速增长，除非进行深入的结构改革。

事实上，日本上个季度可能已经陷入了衰退，即便日本央行自2013年4月以来向经济注入了1.5万亿美元资金。

在美国，美联储的量化宽松因稳定了金融环境而获得好评。但政策制定者并不确定，量化宽松创造了多少经济成长，以及其最终的效果如何。

美国失业率从2009年衰退时的峰值下降了一半，目前略高于5%，不同的研究发现，量化宽松对此的贡献仅有0.25到1.5个百分点。

央行资产负债表的急速膨胀，也未能将通胀拉抬到良好的水平，美国的通胀水平还远未达到美联储的目标，日本和欧元区则处在通缩的边缘。

理论上，资金充裕加上低利率，应能鼓励借贷，促进支出与成长，但危机结束后，在家庭、企业与政府削减债务规模的情况下，主要经济体的表现并未照着这套剧本走。

**效益递减**

由于量化宽松的效果已有强弩之末的态势，央行总裁原本的超级英雄角色，已转变为旁观者，顶多也只能担任配角。

“人们对于央行所能做的事情，抱有过高期望。”欧洲央行副总裁冈斯坦西欧日前接受路透专访时表示。就业市场萎缩等因素导致欧洲经济增长潜力疲弱。货币政策对此鞭长莫及。他说，“其他决策者也该尽到责任。”

欧洲央行首席经济学家普雷特也指出，从底部升息可能是一大挑战。“在某些主要经济体，零利率的时间，比之前所有政策利率维持得还要久，”他在一项会议上表示，“经济可能已经过于习惯这个数字。”

美联储官员目前仍坚持一贯想法，认为美国本身就能产生足够需求与投资，达到联储的通胀与就业目标，促成升息，不论其他地区的情况何等疲弱。

但美联储上月推迟升息的决定，显示其想法出现动摇。一名美联储成员甚至呼吁“负”利率--形同对持有过多储备的银行课税，促使他们让闲置资金得到运用。

这个点子或许偏激，但也显示央行可能在通过量化宽松进入的新领域中越走越远。

英国央行首席经济学家霍尔丹近期演说时表示，各国央行官员可能需要接受一项事实，即昔日通过调整利率来提振就业或抑制通胀的美好时光，可能一去不返。

“当前央行的一些实践可能需要从根本上重新考量，”他称。

花旗外汇主管Steven Englander近期在报告中指出，在全球增长长期偏低的情况下，各国央行可能必须打破最后的禁忌，直接开始印钞来支持政府支出。

“这直接为经济挹注购买力，将促进经济活动或推高通胀，抑或两者兼顾，”他写道，将直接印钞与量化宽松作比较，后者并不能保证新发货币将增加支出。

考虑到以往多次出现的通胀飙升情形，这类政策并不为各国央行官员所乐见；而早已痛批美联储及欧洲央行“准财政”措施捞过界的人士可想而知亦将大为不满。

但在各国政府无法或无意引领经济成长的状况下，央行所承受的压力不会在短期内消失。

“我们无可避免地面临这个问题：如何取得更高的成长？”澳洲央行总裁史蒂文斯近期表示。“理智的人士明白，我们所想要的这种成长，无法仅凭央行调整政策即可达成。”(完)