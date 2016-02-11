主要央行可能把利率降至远低于零--摩根大通

路透伦敦2月10日 - 摩根大通分析师指出，那些担心超低利率对银行和全球市场造成损害的投资人，或许需要为全球利率降至远低于零预做准备。

他们认为，进一步买债刺激及前瞻性指引的效益有限，这意谓着经济增长持续疲弱且通胀偏低，或许甚至会迫使美国联邦储备委员会(美联储/FED)及英国央行采取负利率政策。

负利率可能会损及银行的资产负债表及净息差，而这样的担忧造成当前全球市场更加震荡。

然而，摩根大通在报告中总结道，利率的下限远低于许多人的假设，暗示银行业者可能比大家所担心的更轻松地承受额外的冲击。

日本央行和欧洲央行已采行银行存款负利率政策；同时瑞士和瑞典的官方贷款利率也变成负值。

经济学家Malcolm Barr、Bruce Kasman和David Mackie在周二晚间发布的报告中称，美联储原则上可以将利率降至负1.3%，英国降至负2.5%，欧元区和日本分别降至负4.5%和负3.45%。

他们指出，在负利率环境下，对存放在央行的存款收取的最低利率，实际上就成为市场利率的默认参考基准。

英国央行的研究为央行负利率设定了负0.5%左右的大致限度，若低于这一水准，银行自己贮藏现金的成本就会比存放在央行要低。

“我们的分析表明，利用这些计划可令政策利率有很大的下调空间，而不会对银行获利能力带来过大压力，”上述三位经济学家写道。

“各家央行可能会小心翼翼地实施负利率，因为他们对负利率政策对本国市场造成的不确定后果十分敏感，”Barr表示。不过若美国经济衰退风险成为现实，即便是美联储也可能会考虑采取负利率。

美联储在12月升息至0.25-0.50%，为近10年来首次升息。不过利率期货市场已经基本排除了今年进一步升息的可能性。

欧洲央行指标再融资利率现为0.05%，存款工具利率为负0.3%；而英国央行基准利率为0.5%。(完)