投资焦点：全球央行慷慨放钱 把投资者羊群赶进流动性陷阱

焦点：OPEC与非OPEC产油国执行减产协议开局有力 能源部长们满意
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
路透伦敦5月15日 - 投资者一直习惯性地认为，面对央行的大量廉价资金要单边押注金融资产。而最近几周他们猛然意识到情况不对，正是这条经验法则造成了市场运转失灵。
最近的市场调整在八年牛市中也许只是一个小小的杂音，但却在流动性这个根本问题上揭示了一个令人痛苦的真相。
全球央行自2007年以来向经济注入了11万亿(兆)美元。如此充沛的资金，使得投资者更难在价格波动不大的情况下出脱手中的金融资产。
流动性大潮把资产价格推上了纪录高位，也让投资者相信，无论是避险的公债还是高风险的股票，都会不断攀高。
问题是，从定义来看，高流通性市场应该是双向的，而越来越多的投资者发现他们全都在朝一个方向押注。用术语来说，市场已变得缺乏流动性。
“只要有点风吹草动，价格波动就很大，每个人都越来越意识到，最基本的理由就是羊群效应，”花旗分析师Matt King说。“这些趋势强劲的市场，容易在几乎没有理由之下突然逆转。”
对那些投资在神秘难懂领域、或者垃圾债及新兴市场货币等高风险资产的投资者来说，流动性从来不是理所当然的事。价格波动是司空见惯。
欧元区债券上月开始出现的抛售，如今却正好表明投资避风港是如何的经不住打击。
**风险模型**
分析师一直难以断定这次市况逆转的成因，但拥有最高评级的德国债市却成了暴风眼。
摩根大通称，央行慷慨放钱的后果之一，就是投资者会假设金融市场将有一段太平时期。他们应用“风险价值模型”，增加持仓规模以反应低波动性。
大多数情况下这么做是有用的；但是，这种模型的扩散却意味着一旦市场信心转变且每个人都在卖出时，情况可能会很惨。
商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，2014年10月，押注美国公债价格下跌的投机性空仓触及纪录高位；此后不久，市场走势就急剧转向。
三周前，欧洲正巧发生相反的情况。投资者以为欧洲央行3月开始的万亿欧元购债计划会推动收益率(殖利率)更加接近零。但德国10年期公债收益率却从4月中旬的纪录低位0.05%，升至2015年高位0.80%。
“一些日内波动的幅度极大，”PIMCO欧洲投资主管Andrew Balls称；Balls带领的团队管理4,000亿美元资产。
“看起来像是市场上流动性下降的表现，所以出现这种剧烈变动。”
摩根大通估算，2014年初时，一名投资者可以交易100口30年期德债期货FGBXc1=合约，而不会导致市场大幅波动。现在这个交易量降至20口。30年期德债期货过去三周跌约24点，或2,400个跳动点。
流动性不足加上波动加剧，可能对曾被视为坚若磐石的资产造成永久性打击。
“我认为这是从根本的改变。我觉得不会再回到那些水平，因为每个人都得到了教训，”Sandra Holdsworth和投资经理Kames Capital称。(完)
(编译 王颖/李婷仪/王丽鑫；审校 许娜/杜明霞/龚芳)
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