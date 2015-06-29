设定通胀目标的央行出现政策失误的风险与日俱增--BIS

路透伦敦6月28日 - 国际清算银行(BIS)周日表示，设定通胀目标的央行所面临的政策失误风险与日俱增，因为这些央行难以确切地判断通胀的推动因素。

包括美国联邦储备委员会(美联储/FED)、欧洲央行(ECB)和英国央行(BOE)在内的不少央行，都设有在具体时间内的具体通胀目标，这多多少少影响了这些央行的决策。

然而国内外物价压力、通胀预期和工资走势的变化，以及决策者在理解这些变化方面也有一定的难度，意味着上述正统做法越来越多地受到审视。

BIS表示：“各种通胀因素一直在通过各种途径影响着通胀进程，而这些途径有时难以得到充分认识...”

“种种不确定性难免会让政策变得更加复杂，特别是政策框架在短时期内对通胀目标作了严格定义的情况下。”

BIS的报告称，商品价格和汇率变化传导至物价的机制已经得到了较为充分的理解，但二者的影响已不如1970年代那么明显。

与之类似，当前工资对通胀的影响也不如1970年代，主要受自动化、全球化影响，此外工资也不再那么紧密地与物价指数相连。

报告中还承认对通胀预期的理解不足，称衡量指标受到较大的不确定性影响。

此外，央行决策所参考的又一传统指标--经济闲置产能的估算也比较困难。

总体而言，现如今通胀受到全球性因素的影响远超过本地因素，这使得决策者在采取何种路线和措施的问题上更难以做出正确的决定。

BIS在第85期年报中称：“通胀和国内闲置产能之间的关系存在不确定性，这意味着货币政策决策方面存在更大风险。”

报告称：“如果央行过于看重一些因素之间以往的关联性(往往轻视全球因素的影响)，则有可能出现政策失误。”(完)

(编译 孙国玉；审校 徐文焰)

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