各国主要央行青睐黄金作为储备资产--WGC

路透纽约3月13日 - 世界黄金协会(WGC)周三表示，计划把储备分散至美元及欧元以外资产的各国主要央行，黄金成为其储备资产的首选之一，胜过其他货币。

WGC表示，黄金市场流动性大，且没有信用风险，对主要央行储备组合来说，比起人民币和澳元等其他替代品，黄金是最有吸引力的资产之一。

“由于主要央行的黄金仍属低配，因此同步建立黄金储备及新的替代资产是最佳策略，”WGC政府事务主管Ashish Bhatia在声明稿中表示。

“许多吸引人的替代资产不是太小，要不就是像(人民币的)情况，尚未对国际市场人士开放，”Bhatia表示。

鉴于2008年经济危机之后，美国财政和经济不确定性升高，央行人士持续把资产自美元转出，该报告突显出官方领域对黄金的买兴重燃。

WGC表示，自2010年以来全球主要央行已成为黄金的净买家。在去年第四季，官方领域的黄金净买入增至1964年以来最高。

根据国际货币基金组织(IMF)和WGC的数据，在2000年和2012年之间，全球主要央行的官方储备从2兆(万亿)美元升至12兆美元，同期在全球主要央行储备中美元的比重则从62%降至54%。(完)

(编译 戴素萍 审校 张明钧)

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