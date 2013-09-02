（修正）全球央行面临引导市场政策预期的艰巨任务

2013年8月27日，法兰克福证券交易所，交易员们在工作。 REUTERS/Remote/stringer

（修正：删除内文第一段的赘字）

* 前瞻性指引让央行头疼

* 央行前瞻性指引对市场的支配能力有限

* 欧洲央行总裁德拉吉周四需要平衡前瞻性指引

* 美国数据可能确认美联储9月缩减购债计划的预期

撰稿 Andy Bruce

路透伦敦9月1日 - 欧美央行的总裁们希望引导市场的货币政策预期回到他们所指引的方向，但这一直比较困难，本周将再次印证这一点。

欧洲央行和英国央行在7月效法美国联邦储备委员会(美联储/FED)，采纳前瞻性指引的做法，即指明未来数月或数年的货币政策计划。

但正当主要西方经济体开始显示进一步活力之际，这种做法造成了政策制定者沟通方面的问题。

和以往一样，他们必须承认在培养公众与投资者信心方面取得了进展。

但在引入前瞻性指引做法之际，存在一个央行当前并不愿看到的现象：市场对于升息的预期上升。而某些经济学家认为，正是前瞻性指引促成了这种现象。

因此，决策者一边对公众唱多经济，一边提醒市场说经济复苏还很脆弱，不足以支持这些升息预期。

在本周四的政策会议上，这一微妙的平衡任务就落到了欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的肩上。

上周，英国央行总裁卡尼表示，如果金融市场的反应过头了，且有抑制经济复苏之虞，那么英国央行可能会为经济提供更多的刺激。

尽管德拉吉和卡尼能设法在他们各自的市场中引导预期，但他们的成败却取决于别处发生的事件，尤其是美联储的政策选择。

“美联储的举动是决定性因素，”汇丰控股全球研究负责人Bronwyn Curtis表示，他指出各国央行对长期利率的影响力有限，比如10年期政府公债收益率(殖利率)。

“(英国央行)和欧洲央行会认为是他们的做法影响了长期利率。实际上并非如此，那些利率只随美国的动向变化。”

本周出炉的多项美国企业与景气调查报告若基调正面，将表明美联储或将缩减每个月850亿美元的公债与抵押支持债券(MBS)购买规模。

其中最重要的当属周五出炉的月度非农就业报告。若该报告强劲，将巩固联储将在9月17-18日会议上决定减少购债的观点。反之则会削弱这种观点。

路透访问的分析师预期，美国8月非农就业岗位料增加18万个，多于7月的增加16.2万；8月失业率料持稳于四年低点7.4%。

**聚焦德拉吉前瞻性政策指引**

在欧洲，关注焦点完全在于欧洲央行总裁德拉吉将如何表述最新的前瞻性指引，特别是在更多迹象显示欧元区经济正逐步改善之后。

“一方面，最近经济增长方面的消息支持(德拉吉)采用比8月会议时更为正面的基调，”意大利裕信银行(UniCredit)首席欧元区分析师Marco Valli写道。

“另一方面，德拉吉还需保持与7月前瞻性政策指引一致的宽松政策倾向，来尝试引导货币市场预期更加符合欧洲央行自身对于经济基本面情况的评估。”

欧洲央行有可能通过公布其政策会议记录，对其前瞻性指引表示支持。

与美联储和英国央行不同，欧央行过去30年来从未对外公布过会议记录。德拉吉7月曾表示，他打算开始公布会议记录，不过具体时间不清楚。

英国央行及欧洲央行周四均料将维持政策不变。

虽然前瞻性指引能否将市场引导向央行所希望的方向还有待确定，但有证据表明指引可能正在影响公众，至少在英国是如此。

Investec的分析师Victoria Clarke指出，Markit的一项调查显示8月预期英国央行未来两年内加息的家庭比例降至40%，7月时为53%。

公众对英国央行维持利率不变的确定性增强，或将为复苏扩张构成稳固的基础。

“通过锚定公众的利率预期，央行总裁可以出台措施鼓励支出和投资并提振内需，从而扶助英国的经济复苏，”她说。(完)

(编译 王兴亚；审校 石冠兰)

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