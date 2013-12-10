中央经济工作会议今日开幕--新华

中煤能源预计第一季实现扭亏为盈 得益于煤价保持平稳
路透香港4月10日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周一称，预计今年第一季实现扭亏为盈，得益于煤价保持平稳。
路透北京12月10日 -新华社周二报导称，一年一度的中国中央经济工作会议已于今日开幕。本次会议将回顾2013年的经济工作，并对明年的宏观经济政策定调，部署工作任务。
本次会议的召开距为新一届政府制定执政纲领的十八届三中全会闭幕仅一个月。三中全会明确了改革的总方向和基本目标，提出将在2020年重点领域重点环节取得决定性成果。
官方媒体新华社通常会在中央经济工作会议结束后,才公开宣布会议内容细节.（完）
(发稿 谢衡; 审校 曾祥进)
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路透香港4月10日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周一称，预计今年第一季实现扭亏为盈，得益于煤价保持平稳。
路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为19.52%，低于上交易日收盘的19.74%。