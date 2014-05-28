欧洲金融：外资银行继续从新兴欧洲市场撤资，但整体环境改善--研究

标题新闻：美国财长努钦称，特朗普政府将很快公布税改计划且预计国会今年会批准
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路透华沙5月27日 - 周二公布的一份报告显示，2013年第四季西欧银行业者继续从中欧和东欧撤资，但整体信贷环境已开始改善。
该报告称，2013年第四季向国际清算银行(BIS)报告的机构，将俄罗斯和土耳其以外新兴欧洲市场的外部仓位削减了相当于国内生产总值(GDP)的0.3%。
根据维也纳倡议(Vienna Initiative)公布的报告，这基本持平于上一季度的削减0.2%。
报告还称，新兴欧洲市场2013年第四季的外部融资环境整体改善，得益于投资资金流入明显回升，包括对债市和股市的投资。
“未来六个月的信贷供需状况预计都将改善，”报告称。“土耳其和独联体(CIS)国家的信贷增长依然强劲；但其余新兴欧洲市场尚未显露出整体信贷增长复苏的明显迹象。”(完) (编译 许娜；审校 王翔琼/徐文焰)
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路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
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