欧洲金融：外资银行继续从新兴欧洲市场撤资，但整体环境改善--研究

路透华沙5月27日 - 周二公布的一份报告显示，2013年第四季西欧银行业者继续从中欧和东欧撤资，但整体信贷环境已开始改善。

该报告称，2013年第四季向国际清算银行(BIS)报告的机构，将俄罗斯和土耳其以外新兴欧洲市场的外部仓位削减了相当于国内生产总值(GDP)的0.3%。

根据维也纳倡议(Vienna Initiative)公布的报告，这基本持平于上一季度的削减0.2%。

报告还称，新兴欧洲市场2013年第四季的外部融资环境整体改善，得益于投资资金流入明显回升，包括对债市和股市的投资。