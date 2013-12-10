中央汇金公司正式获准进入银行间债市交易--公告

中煤能源预计第一季实现扭亏为盈 得益于煤价保持平稳
路透香港4月10日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周一称，预计今年第一季实现扭亏为盈，得益于煤价保持平稳。
路透上海12月10日 -中国全国银行间同业拆借中心公告称，中央汇金投资有限责任公司（汇金公司）从12月9日起正式获准进入银行间债券市场进行交易。
刊登在中国货币网上的公告指出，根据中国人民银行上海总部及其他分支机构关于机构进入银行间债券市场的准入备案通知书和相关机构的联网申请，中心完成中央汇金投资有限责任公司、昔阳县农村信用合作联社入市交易的相关准备工作。从即日起，该机构可参与中心组织的债券交易。
中央汇金投资有限责任公司是根据国务院授权,代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务的国有独资公司，是中国目前最大的金融投资公司，2003年12月16日注册成立。(完)
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(发稿 吴芳; 审校 林高丽)
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路透香港4月10日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周一称，预计今年第一季实现扭亏为盈，得益于煤价保持平稳。
路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为19.52%，低于上交易日收盘的19.74%。